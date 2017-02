Das Miteinander stärken - sozialer Wohnungsbau als Kitt für die Gesellschaft

Dresden/Düsseldorf (ots) - Bezahlbare Mietwohnungen sind in dengroßen Städten Deutschlands rar. Das Unternehmen VIVIRMehrgenerationen Wohnen mit Sitz in Dresden und Düsseldorf will dagegensteuern und sozialen Wohnungsbau betreiben. Auf innerstädtischenBrachflächen sollen moderne Wohnparks des 21. Jahrhunderts entstehen,die nicht nur günstigen Wohnraum bieten, sondern mit einer Kulturachtsamen Wohnens dazu auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt unddie Gesundheit stärken.Städte sind der Lebensraum der Zukunft, prognostizierenDemografie-Forscher. Im Jahr 2050, so schätzen die VereintenNationen, werden weltweit 70 Prozent der Weltbevölkerung in Städtenleben - in Deutschland waren es bereits im Jahr 2012 75 Prozent derGesamtbevölkerung, die in den Ballungsräumen wohnen und arbeiten.Doch diese zunehmende Urbanisierung schafft auch neue Probleme. "Wennimmer mehr Menschen aus dem Umland bevorzugt in die Großstädte undMetropolen-Regionen des Landes drängen, führt das dort zu einerzunehmenden Verknappung an bezahlbarem Wohnraum", erklärt JohannaLöffler, Geschäftsführerin der VIVIR Mehrgenerationen Wohnen GmbH mitSitz in Dresden und Düsseldorf, einem Wohnungsunternehmen undSpezialisten für achtsame Wohnkultur des 21. Jahrhunderts.Die sächsische Metropole Dresden ist ein gutes Beispiel für dieseEntwicklung. Rund 525.000 Einwohner hat die Landeshauptstadt, Tendenzsteigend. Nur wenig leerer Wohnraum ist noch frei, und der istbereits für Normalverdiener oftmals unerschwinglich geworden.Verschärft hat sich die Situation in Dresden auch dadurch, dass seitdem Jahr 2000 kein soziales Wohnungsbauprojekt mehr in ganz Sachsenentstanden ist. Bezahlbare Mietwohnungen sind damit zur Mangelwaregeworden.Städtebauliches Modell entwickelt, nicht mehr benötigte Flächenfür Wohnparks zu nutzenDas Unternehmen VIVIR will nun genau in diese Bresche springen -und das sogar im wörtlichen Sinne. "Wir haben ein städtebaulichesModell entwickelt, wie wir aus alten Produktionsstandorten, altennicht mehr benötigten Logistik-Centern oder leerstehenden Baumärkten- durch Konversion - neue, auf Gesundheit fokussierte Wohnparksentwickeln können", erklärt Roland Lang, Geschäftsführer der VIVIRWohnparks GmbH in Dresden, - www.vivir-wohnparks.de/- dem operativenArm von VIVIR. Sein Unternehmen hat bereits seit 30 Jahren Erfahrungmit der Betreuung von rund 2000 Wohnungen in Dresden. "Es handeltsich um ein Recycling-Modell, das die nicht mehr benötigteninnerstädtischen Brachen in neue moderne Wohnparks mit 200 und mehrWohnungen umwandelt", sagt Germaine Houessou, Assistentin derGeschäftsführung der VIVIR Mehrgenerationen Wohnen GmbH.Das Unternehmen will damit als Sozialinvestor in den sozialenWohnungsbau investieren und nicht nur bezahlbaren, sondern auch gutenund gesundheitsfördernden Wohnraum schaffen. Denn wer beim Stichwort"Sozialwohnung" an Plattenbau-Architektur und Hochhäuser denkt, liegthier vollkommen falsch. "Einfach nur Wohnen war gestern", sagtLöffler, die auch Ärztin ist. "Heute bauen wir Wohnparks des 21.Jahrhunderts", sagt sie. Diese zeichnen sich durch eine Kultur derAchtsamkeit aus. "In jedem Wohnpark ist ein Zentrum für Yoga,Meditation und weitere anerkannte gesundheitliche Präventivmaßnahmenvorgesehen", sagt die Ärztin."Dabei wollen wir das VIVIR-Wohnparkmodell alsPrivate-Public-Partnerschaftsmodell gerne gemeinsam mitStadtplanungsämtern und Baudezernenten in allen großen deutschenWachstumsstädten entwickeln", sagt Lang.Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Gesundheit der Menschenstärken Damit will VIVIR nicht nur in privatwirtschaftlicherInitiative, unabhängig von staatlich auferlegten Programmen, sozialenWohnungsbau betreiben und damit guten bezahlbaren Mietwohnraumschaffen. Durch das gesamte auf der Philosophie der Achtsamkeitberuhende Konzept will das Unternehmen auch einen großen Beitragleisten, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und dieGesundheit der Menschen zu erhalten.Alt und Jung sollen so in den Wohnparks gemeinschaftlichmiteinander ein Mehrgenerationen-Wohnen leben und nicht nur achtsammiteinander, sondern auch mit dem eigenen Leben umgehen. DieGesundheitsprävention mit Yoga, Meditation, Feldenkrais und anderenMethoden steht dabei sowohl räumlich als auch mental im Zentrum derWohnparks, für die das Unternehmen weiterhin bebaubareinnerstädtische Brachen in Dresden und anderen deutschen Großstädtensucht.Mit "Mindful Dresden" entsteht bereits ein Projekt bis Mitte 2018Mit dem Projekt "Mindful Dresden", das bis Mitte 2018 in dersächsischen Metropole fertiggestellt werden soll, gibt es bereits einBeispiel. 54 Wohnungen werden dort das Gesundheitszentrum im Herzendes neuen Wohnquartiers umgeben und Platz für achtsames, gesundes undbezahlbares Wohnen in einem sozialen Miteinander bieten. Auch für dieWohnungen, die VIVIR in Dresden bereits betreut, gibt es einzukunftsweisendes Konzept. "Für das Projekt 'Achtsames Wohnen' werdenwir die bestehenden Wohnungen in Dresden, Grundstückssituationenvorausgesetzt, durch Integration weiterer Grundstücke in ein neuesWohnquartier überführen, das ebenfalls den Gedanken des achtsamenMehrgenerationen-Wohnens lebt", erklärt Löffler, die wie Langglühender Anhänger von achtsamen Leben, Yoga, Meditation undalternativen Heilverfahren ist. Diese Erfahrungen nun mit ihrenProjekten an viele Menschen in den VIVIR Wohnparks weiterzugeben,haben sich die Geschäftsleitung und das Team der VIVIRMehrgenerationen Wohnen GmbH auf die Fahnen geschrieben. 