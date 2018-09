Mitchells & Butlers: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

In unserer neuen Analyse nehmen wir Mitchells & Butlers unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Restaurants". Die Mitchells & Butlers-Aktie notierte am 20.09.2018 mit 260 GBP, die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Mitchells & Butlers haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Mitchells & Butlers haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Hold".

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mitchells & Butlers liegt bei einem Wert von 18,13. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Gaming, Lodging & Restaurants" (KGV von 73,35) unter dem Durschschnitt (ca. 75 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Mitchells & Butlers damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Mitchells & Butlers derzeit ein "Hold". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 259,14 GBP, womit der Kurs der Aktie (260 GBP) um +0,33 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Hold". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 255,56 GBP. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +1,74 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".