Mitchells & ButlersWas steht jetzt noch aus, ?

Mitchells & Butlers, ein Unternehmen aus dem Markt "Restaurants", notiert aktuell (Stand 02:00 Uhr) mit 313.33 GBP fast gleich (+0.11 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Nach einem bewährten Schema haben wir Mitchells & Butlers auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Mitchells & Butlers mit einem Wert von 12,13 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 52,65 , womit sich ein Abstand von 77 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Dividende: Mitchells & Butlers hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 1,94 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.88%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,94 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Mitchells & Butlers als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 6 Buy, 3 Hold, 2 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Mitchells & Butlers vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 306,25 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -2,16 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 313 GBP beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".