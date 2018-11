Mitbegründer von Black Insurance spricht über die Vision des Unternehmens im Hinblick auf Blockchain im Versicherungswesen sowie über die Partnerschaft mit Fineqia (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA)

Point Roberts, Washington, und Delta, British Columbia(ots/PRNewswire) -Investorideas.com, ein führender Anbieter von Blockchain-Inhalten,betreibt die Bitcoin- und Blockchain-PortaleBitcoinandblockchainstocks.com(http://www.bitcoinandblockchainstocks.com/),Cryptocurrencyinvestorideas.com(http://www.cryptocurrencyinvestorideas.com/) undBlockchaininvestorideas.com(http://www.blockchaininvestorideas.com/). Das Unternehmen hat einexklusives Interview mit Risto Rossar, dem Mitbegründer von BlackInsurance, veröffentlicht.Risto und InvestorIdeas unterhielten sich über die wichtigstenAkteure, die Blockchain im Versicherungswesen testen, sowie überBundeep Singh Rangar von Fineqia (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt:FNQA), der als Vorstandsmitglied Mehrwert, Fachwissen und"blockchain-basierte Versicherungsvertragsverwaltung" beisteuert.Mit mehr als 60 Registrierungen von Versicherungsmaklern weltweitund einem Prämienvolumen in Höhe von fast 400 Millionen Dollarjährlich ist diesem Blockchain-Versicherungsunternehmen dieAufmerksamkeit der Branche sicher.In einem Bericht von PWC heißt es: (https://www.pwc.com/gx/en/financial-services/pdf/how-blockchain-tecnology-might-transform-insurance.pdf) "Das Potenzial von Blockchain, einen wesentlichen Mehrwert fürFinanzdienstleistungen zu liefern, ist enorm. In einem neuen Berichtvon Goldman Sachs zum Beispiel wird geschätzt, dass im Bankwesen derkonsequente Einsatz von Blockchain bei Legitimationsprüfungenbestimmter Neukunden (KYC, Know Your Customer,) undGeldwäschekontrollen (AML, Anti Money Laundering) alleineEinsparungen in Höhe von 2,5 Milliarden Dollar bezogen auf diegeschätzten 10 Milliarden Dollar für weltweite Verarbeitungskosten inder Branche ermöglichen könnte."CB Insights stellt in einem Bericht zu (https://www.cbinsights.com/research/blockchain-insurance-disruption/) Blockchain undVersicherungen fest: "Trotz des Aufschwungs von Online-Maklern, rufenviele Verbraucher weiterhin Versicherungsmakler telefonisch an, umneue Versicherungsverträge abzuschließen." Versicherungsverträge alssolche werden häufig in Form von Papierverträgen verarbeitet, d. h.die Bearbeitung von Schadenfällen und Auszahlungen sindfehleranfällig und erfordern häufig eine menschliche Kontrolle.Hierzu kommt die inhärente Komplexität des Versicherungswesens, diesich auf Verbraucher, Makler, Versicherer und Rückversicherer sowiedas Hauptprodukt erstreckt: Risiko.""Jeder Schritt in diesem Kooperationsprozess stellt eine möglicheSchwachstelle des gesamten Systems dar. Hier können Informationenverloren gehen, Versicherungsverträge falsch ausgelegt werden undAbwicklungszeiten sich verlängern.""Genau da setzt die Blockchain-Technologie an, eine kryptografischgesicherte Form gemeinsamer Aktenverwaltung."InterviewF: Investorideas.comFür unsere Zuhörer, die Ihre Geschichte nicht kennen: Können Sieuns etwas über den Hintergrund von Black Insurance und Ihre Erfahrungin den Bereichen Finanztechnologien und Versicherungswesen erzählen?A: Risto Rossar, Mitbegründer von Black InsuranceIm Jahr 2000 habe ich Iizi gegründet, ein Unternehmen, das alsweltweit erster reiner Online-Versicherungsmakler gilt. Mittlerweiledominiert es den heimischen Markt im Baltikum und hat sich dort zueinem allseits bekannten Namen entwickelt. Sie können zum BeispielKfz-Versicherungsangebote von verschiedenen Versicherungenvergleichen, die entsprechende Zahlung vornehmen und erhalten in nuretwa eine Minute den Versicherungsschein. Soweit ich weiß, ist einsolches Maß an Kundenservice und Erfahrung weltweit weiterhinweitgehend unerreicht.Darauf aufbauend gründete ich Insly. Das Unternehmen bietet eineVersicherungsverwaltungssoftware an, die von mehr als 300 Unternehmenin 40 Ländern eingesetzt wird. Einer der Hauptzwecke dieser Softwarebesteht darin, mit der Ineffizienz und den Reibungsverlustenaufzuräumen, die bei Vertrieb und Verwaltung von Versicherungenauftreten - und zwar in beträchtlichem Umfang. Wir verbessern sehrerfolgreich den Ist-Zustand im heutigen Versicherungswesen, doch mirist klar geworden, dass die Versicherungsbranche eine grundlegendereLösung braucht.Ein Beispiel: Eine Versicherungspolice wird im Laufe ihresLebenszyklus in mindestens ein halbes Dutzend voneinanderunabhängiger Informationssysteme aufgenommen und anschließend von denBeteiligten gepflegt, darunter Versicherungsmakler,Wholesale-Versicherungsmakler, Versicherer, Rückversicherer und inmanchen Fällen auch Aufsichtsbehörden. Zwischen all diesen Systemenmüssen Informationen ausgetauscht und abgeglichen werden, vieleInformationen müssen mehrfach eingegeben, es müssen komplexeSchnittstellen zwischen den Systemen eingerichtet werden und vielesmehr. Genaue Zahlen zu ermitteln, ist schwierig, aber wir schätzen,dass bis zu 20 Prozent von jeder Versicherungsprämie durch diese imGrunde wertlose "Geschäftigkeit" verschwendet wird.Wir sehen auch regelmäßig Chancen in der Versicherungsbranche, dienie zum Tragen kommen, weil so viel Reibung zwischen Underwriting,Produktdesign und Vertrieb besteht. Wenn Sie eine tolle Idee für einneues Versicherungssystem haben, kann es Jahre dauern und Millionen[von Dollar] verschlingen, bis Sie damit auf den Markt kommen - wennSie das überhaupt schaffen. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dasssich der Rest der Welt mit atemberaubender Geschwindigkeit verändert,die Versicherungsbranche aber so ziemlich gleich geblieben ist. Jetztwissen Sie, warum.F: Investorideas.comEs wurde viel darüber diskutiert, wie Blockchain dieVersicherungsbranche von Grund auf verändern könnte. ZweiSchwerpunktbereiche sind Rückversicherung durch Blockchain sowieBetrug und Prävention. Können Sie uns weiteren Aufschluss darübergeben, wie diese beiden Bereiche von Blockchain profitieren könnten?A: Risto Rossar, Mitbegründer von Black InsuranceAuf der untersten Ebene kann Blockchain zwei Arten von Vorteilenfür das Versicherungswesen bieten. Bisher am häufigsten diskutiertwurde etwas, was wir als "blockchain-basierteVersicherungsvertragsverwaltung" bezeichnen. Ich habe vorherbeschrieben, wie alle Beteiligten am Versicherungsspiel ihre eigenenAkten und Bücher führen und ständig Berichte und Daten hin- undherverschicken müssen. Blockchain ist per Definition ein "sharedledger", also eine gemeinsam genutzte Datenbank. Das gesamte Geschäftin solchen Ledgers festzuhalten und den Datenschutz zu wahren, hatdas Potenzial zur Schaffung eines "selbstberichtenden" Unternehmens.Manche Transaktionen könnten auch durch den Einsatz intelligenterVertragstechnologien automatisiert werden. Man denke zum Beispiel aneine Reiseversicherung, bei der Schadensfälle automatisch abgewickeltwerden können, sobald eine öffentliche Datenquelle anzeigt, dass einFlug Verspätung hat.Der zweite und in geringerem Umfang diskutierte Aspekt ist dieTokenisierung von Versicherungen. Jede Versicherungspolice muss mitentsprechendem Rücklagenkapital abgesichert sein, das einen Gewinnbegründet, wenn es keinen Schadensfall gibt, und umgekehrt. DiesesKapital könnte auf Tokens aufgeteilt und an Krypto-Investorenverkauft werden. Dies würde mit viel Reibung zwischen dem Kapital undtollen Versicherungsproduktideen, für die nach Finanzierung gesuchtwird, aufräumen. Wir glauben, dass das wirklich einen großen Impulsfür Innovationen und Wettbewerb im Versicherungswesen geben könnte.F: Investorideas.comIn welcher Hinsicht eignet sich Ihrer Meinung nach Blockchain aufglobaler Ebene am besten für das Versicherungswesen? Welches Feedbackhaben Sie bisher von Kollegen und größeren Konzernen erhalten?A: Risto Rossar, Mitbegründer von Black InsuranceAlle großen Versicherungen und Rückversicherungen sind vollkommenbegeistert von Blockchain. Wie in anderen Branchen auch bleiben sieetwas am Rande, was grundlegende Veränderungen und Marktentwicklungenangeht, und überlassen die riskantesten Unterfangen lieber Start-ups.Auf diese Weise wird sichergestellt, dass sie nur bewährte Modelleerwerben und in ihre Geschäftsabläufe eingliedern. Sie denkenwahrscheinlich, dass Start-ups die "Herstellung" im Hinblick aufInnovationen übernehmen, damit große Unternehmen diese dann in einenzuverlässigen, effizienten Betrieb verwandeln können. DieVersicherungsbranche ist allerdings in gewissem Maße von Stagnationgeprägt. Somit kann es sein, dass Start-ups ebenfalls ins Rennengehen und die neuen Modelle selbst global skalieren. Das bleibtabzuwarten.F: Investorideas.comBundeep Singh Rangar, der CEO von Fineqia International, istBoard-Mitglied bei Ihnen. Bitte erzählen Sie uns ein wenig mehr überdie Beziehung mit Fineqia International und was Herrn RangarsMitwirkung und sein Fachwissen im Board für Sie bedeuten.A: Risto Rossar, Mitbegründer von Black InsuranceBundeep ist ein hervorragender Verbündeter. Er verfügt über einewirklich globale Reichweite sowie eine Fülle an Erfahrung imFinanzwesen. Er leistet wertvolle Beiträge sowohl im Hinblick auf dieVision als auch auf den Betrieb des Unternehmens. Bundeep hat beivielen führenden Blockchain- und Versicherungsevents alsBranchenexperte Vorträge gehalten, u. a. bei der Podiumsdiskussionder Insurance Times Insurance2025 zum Thema "Die Nutzung desPotenzials von Blockchain für Versicherungen".Für Fineqia stellen wir auf mehreren Ebenen eine strategischeChance dar. Zum einen arbeitet Black Insurance an krypto-basiertenfraktionierten Beteiligungen (die sogenannte "Tokenisierung") in derVersicherungsbranche, die [mit Fineqias ursprünglichemCrowdfunding-Kerngeschäftsmodell kompatibel ist]. Wir möchten, dasssolche Tokens auf der Fineqia-Plattform angeboten werden undinteressierten Investoren zugeteilt werden können.Zudem hat Fineqia in PremFina, einen Kapitalgeber fürVersicherungsprämien, investiert. PremFina wurde zudem bei denInsurances Times Tech and Innovation Awards für den "Besten Einsatzvon Technologien zur Verbesserung des Kundenerlebnisses - B2B"ausgezeichnet. Ebenfalls investiert haben Rakuten, Draper Esprit,Thomvest Ventures, Talis Capital, Emery Capital und Rubicon VC sowieweitere namhafte Investoren. Black Insurance profitiert daher vonpotenziellen Synergien mit anderen Unternehmen im Portfolio vonFineqia.F: Investorideas.comDie Allianz, DocuSign und weitere Schwergewichte testen alleBlockchain-Prototypen für Versicherungen. Welchen Vorteil bietetBlack Insurance Investoren, möglichen Anbietern und Kunden imVergleich zur Konkurrenz?A: Risto Rossar, Mitbegründer von Black InsuranceUnsere Vision dreht sich mehr um das Geschäftsmodell als um dieTechnologie. Versicherungspolicen auf Blockchain zu schreiben, istsinnvoll, aber relativ unkompliziert und wird bald allgemein üblichsein. Man kann sich das als eine Art neue, bessere Datenbankvorstellen.Wir haben eine umfassenderes Modell, das über Tokenisierung unddie kluge Ausrichtung von Stakeholder-Interessen eine völlig neue Artund Weise der Versicherungserstellung ermöglicht. Aufgrund diesesAnsatzes konnten wir bereits mehr als 60 Versicherungsmakler weltweitund ein jährliches Prämienvolumen von fast 400 Millionen Dollar füruns gewinnen. Da sind Hunderte von Millionen von Big Deals in derPipeline. Alle sehen einen enormen Wert in dem Ökosystem, das wirgerade aufbauen und nächstes Jahr einführen werden.Über Black Insurance: Black ist ein digitalesVersicherungsunternehmen auf Blockchain-Grundlage, das esToken-Besitzern ermöglicht, direkt in Versicherungsrisiko zuinvestieren und die Funktionsweise von Versicherungsmärktenvollkommen zu verändern. Das Ziel des Unternehmens besteht darin,eine globale digitale Versicherungsplattform zu schaffen, die alleVersicherungsunternehmen obsolet machen kann. Weitere Informationenfinden Sie unter: https://www.black.insure/Über Fineqia InternationalFineqia International ist in Kanada (CSE: FNQ(https://finance.yahoo.com/quote/FNQ.CN?p=FNQ.CN)), den USA (OTC:FNQQF (https://finance.yahoo.com/quote/FNQQF?p=FNQQF)) und Europa(Frankfurt: FNQA) börsennotiert.Fineqia International skizziert dieCorporate Governance, die Kultur, die Prozesse und die Beziehungendes Unternehmens, denen das Unternehmen und seineTochtergesellschaften unterliegen. Fineqia International überwachtund gewährleistet den Erfolg, die Planung und das Wachstum desUnternehmens und all seiner Tochtergesellschaften. Vor Kurzem wurdedie Einbindung von Blockchain-Technologien zur Erreichung dieserZiele bekannt gegeben. Weitere Informationen finden Sie unter:https://investors.fineqia.com/newsÜber Fineqia LimitedFineqia bietet eine Plattform und die zugehörigen Dienstleistungenzur Unterstützung von Wertpapieremissionen und zur Verwaltung vonEigenkapital und Schuldbriefen. Das Unternehmen fungiert alsVermittler, der die Wertpapiere eines ausstellenden Unternehmens aufden Markt bringt, vertreibt und vermarktet sowie die Risikentransparent aufzeigt und dabei objektiv auf sich ergebendeGelegenheiten hinweist. Weitere Informationen finden Sie unter:www.fineqia.comFineqia International Inc. (CSE: FNQ) wird auf Investorideas.comals Tech-Aktie empfohlen.Profilseite besuchen (http://www.investorideas.com/CO/FNQ/)Holen Sie sich News-Benachrichtigungen von Fineqia InternationalInc. (https://visitor.r20.constantcontact.com/d.jsp?llr=jowgiadab&p=oi&m=1102741461449&sit=jxt6klqeb&f=cbf98d62-0352-4aa4-ba5e-b1134e552f63)Über Investorideas.com - Nachrichten, die zu großartigenInvestitionsideen inspirierenInvestorideas.com ist eine anerkannte Nachrichtenquelle, dieNachrichten und Pressemitteilungen von Drittanbietern veröffentlichtund auch eigene Artikel zu Finanzangelegenheiten verfasst. 