Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus über 70 Nationen feiern Diversity bei Ericsson Deutschland (FOTO)

Düsseldorf (ots) -- Globale Kampagne: Unter dem Motto "Ericsson all-inclusive"feiert der schwedische Mobilfunknetzausrüster den "Global DiversityAwareness Month".- Vor Ort aktiv: Anlässlich der weltweiten Ericsson-Kampagnefinden auch in Deutschland zahlreiche Aktionen zu den ThemenVielfältigkeit und Inklusion statt.- Von Kanada bis Australien: Aus insgesamt 71 Ländern stammendeMitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten für Ericsson in Deutschlandan Themen rund um den Mobilfunk, wie zum Beispiel 5G.Vom Fotowettbewerb über eine großflächige Plakatkampagne bis hinzum Alterssimulationsworkshop - als Teil der globalen Kampagne"Ericsson all-inclusive" feiert Ericsson Deutschland den Monat derVielfalt und Inklusion. Zahlreiche Aktivitäten rund um Ericssons fünfDiversity-Schwerpunktbereiche "Geschlecht", "Generationen", "SexuelleOrientierung", "Behinderung" und "Nationalität, Kultur & Ethnizität"sind geplant. Anlass für die Kampagne ist der jährlich stattfindende"Global Diversity Awareness Month"."Innovation und Vielfalt gehen Hand in Hand, deswegen setzt sichEricsson für eine Belegschaft mit einer Vielzahl an Hintergründen,Perspektiven und Erfahrungen ein", erläutert Stefan Koetz,Vorsitzender der Ericsson GmbH. "Für uns ist 'Diversity' einer derSchlüsselfaktoren für unternehmerischen Erfolg. Daher freut es michumso mehr, dass häufig die konkreten Ideen für solche Anlässe direktaus der Mitarbeiterschaft kommen." So planen die Ericsson-Mitarbeiterund -Mitarbeiterinnen im Aachener Forschungs- und EntwicklungszentrumEurolab einen Alterssimulationsworkshop, bei dem die Teilnehmer undTeilnehmerinnen, ausgerüstet mit einem speziellen Anzug,nachempfinden können, wie sich ältere Menschen fühlen.Altersübergreifende Zusammenarbeit ist für den Innovationsstandort,an dem unter anderem an der aufkommenden Mobilfunk- undNetztechnologie 5G gearbeitet wird, besonders wichtig. Denn hierarbeiten erfahrene Ingenieure und Ingenieurinnen mit frischausgebildete Studenten und Studentinnen Hand in Hand. Neben demWorkshop ist auch ein deutschlandweiter, interner Fotowettbewerbunter dem Motto "Was bedeutet Vielfalt bei Ericsson für mich?"geplant.Allein für Ericsson Deutschland arbeiten Mitarbeiterinnen undMitarbeiter aus insgesamt 71 Ländern - damit ist Vielfalt einwichtiger Teil der Unternehmenskultur. Das spiegelt auch diePlakatkampagne am deutschen Hauptsitz der Firma in Düsseldorf wider.Hier schmückt in den kommenden Wochen ein entsprechendes Team-Bilddie Außenfassade des Gebäudes.Über den Diversity Awareness MonthDer Oktober ist der globale Monat der Vielfalt und für uns dieZeit, unser Engagement für Vielfalt und Inklusion sichtbar zu machen.Wir sehen den Nutzen eines größeren interkulturellen Verständnissesin einem inklusiven Umfeld und sind der Ansicht, dass die Vielfaltunserer Belegschaft eine unserer größten Stärken als Unternehmen ist.Weitere Informationen zum Diversity Awareness Month bei Ericssonfinden Sie hier:http://ots.de/GMfJVDÜber EricssonEricsson ist Weltmarktführer auf dem Gebiet derKommunikationstechnologie und -dienstleistungen mit Firmenzentrale inStockholm, Schweden. 40 Prozent des weltweiten Mobilfunkverkehrswerden über Netztechnik von Ericsson abgewickelt. Mit innovativenLösungen und Dienstleistungen arbeitet Ericsson an der Vision einervernetzten Zukunft, in der jeder Einzelne und jede Branche sein / ihrvolles Potenzial ausschöpfen kann.Das 1876 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit rund 95.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und arbeitet mit Kunden in 180Ländern zusammen. 2017 erwirtschaftete Ericsson einen Umsatz von 20,9Milliarden Euro (201,3 Milliarden SEK). Ericsson ist an der NASDAQOMX in Stockholm und der NASDAQ in New York gelistet.In Deutschland beschäftigt Ericsson rund 1.800 Mitarbeiter an 11Standorten - darunter rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter imBereich Forschung und Entwicklung (F&E). Der Hauptsitz istDüsseldorf.