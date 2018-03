Mitarbeiterengagement weltweit auf Allzeithoch / Aon Hewitt Studie 2018 Trends in Global Employee Engagement (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Aon":

Mülheim a.d. Ruhr (ots) -Nach einem kurzen Rückgang im letzten Jahr hat dasMitarbeiterengagement im Jahr 2017 weltweit wieder einen Spitzenwerterreicht. Das hat das Beratungsunternehmen Aon Hewitt in seinerjüngsten Studie "2018 Trends in Global Employee Engagement"festgestellt. Dazu sind insgesamt über fünf Millionen Mitarbeiter inmehr als 1.000 Unternehmen und Organisationen rund um die Weltbefragt worden. Die Kennzahl für das Engagement der Mitarbeiter stiegseit 2016 um zwei Prozent auf 65 Prozent. Der Anteil der Mitarbeitermit hohem Engagement stieg von 24 Prozent im Jahr 2016 auf 27 Prozentim Jahr 2017."Im letzten Jahr hat sich die Wirtschaft vor allem in Asien undAfrika unter stabilen Rahmenbedingungen gut entwickelt.", erklärt Dr.Stefan Mauersberger, Talent Practice Leader Central Europe bei AonHewitt. "Obwohl die Unternehmen nach wie vor großen Herausforderungengegenüberstehen, sind sie in einer wachsenden Wirtschaft bereit, mehrin ihre Mitarbeiter zu investieren. Das verbessert das Umfeld für diemeisten Beschäftigten."Investitionen in das Engagement der Mitarbeiter zahlen sich aus.Untersuchungen von Aon Hewitt zeigen, dass ein Anstieg der Motivationum fünf Punkte den Gewinn im Folgejahr um drei Prozent steigen lässt."Mitarbeiterengagement", so Dr. Mauersberger, "darf nicht mitMitarbeiterzufriedenheit verwechselt werden. UnserUntersuchungsansatz konzentriert sich darauf, wie stark Mitarbeiterbereit sind, sich für ihr Unternehmen zu engagieren. Wie sehr sindsie motiviert, überdurchschnittliche Leistungen zu erreichen?Unternehmen, die hier an der Spitze liegen, sind produktiver, habeneine geringere Fluktuation und zufriedenere Kunden. Das alles führtdann auch zu besseren finanziellen Ergebnissen."Große Steigerung in Afrika - wenig Veränderung in EuropaDie Studie von Aon Hewitt zeigt deutlich, dass es erheblicheregionale Unterschiede gibt. Politische und ökonomischeRahmenbedingungen fallen ebenso ins Gewicht wie kulturelleUnterschiede.Am stärksten gewachsen ist die Mitarbeitermotivation 2017 inAfrika. Die Kennzahl stieg auf 66 Prozent von 61 Prozent im Vorjahr.Insgesamt hat sich das Engagement in Afrika seit 2012 um 15 Prozenterhöht.Nach einem Rückgang um drei Punkte im letzten Jahr erreichte dasMitarbeiterengagement in der Asien-Pazifik-Region mit 65 Prozentseinen Höchststand.In Europa liegt der Index traditionell am niedrigsten mit 60Prozent. Allerdings gab es in einigen Ländern im Jahr 2017 erheblicheVerbesserungen: Unter den Ländern mit dem weltweit stärksten Anstiegsind vier aus Europa: Frankreich, die Niederlande, Österreich undSchweden.Vergütung und Anerkennung weltweit wichtigste Faktoren Aon Hewitthat auch untersucht, welche Faktoren das Mitarbeiterengagement amstärksten beeinflussen. Der Komplex "Vergütung und Anerkennung"(Rewards and Recognition) nimmt bereits zum zweiten Mal denSpitzenplatz ein. Bei den Einzelfaktoren stehen die "Anerkennung fürBeiträge zum Unternehmenserfolg" und "Faire Bezahlung" an der Spitze.Die Rangliste der Motivationsfaktoren1. Rewards & Recognition (Vergütung & Anerkennung - Vorjahr Platz1)2. Senior Leadership (Vertrauen in die Unternehmensführung -Vorjahr Platz 3)3. Career Opportunities (Aufstiegschancen - Vorjahr Platz 4)4. Employee Value Proposition (Nutzenversprechen - Vorjahr Platz2)5. Enabling Infrastructure (Arbeitsbedingungen - Vorjahr Platz 5)"Es gibt kein Patentrezept, um das Mitarbeiterengagement zusteigern.", erläutert Mauersberger. "Die Anreizfaktoren differierennach Regionen und Branchen. Unternehmen sind aber gut beraten, ihrespezifischen Charakteristika herauszuarbeiten und daran anzusetzen.Unsere Untersuchungen zeigen ganz klar, dass das Engagement für dasganze Unternehmen erfolgsentscheidend ist."Pressekontakt:Aon Hewitt GmbHViola Mueller-ThunsLuxemburger Allee 4, 45481 Mülheim a.d. RuhrTel.: +49 208 7006-2620pressegermany@aon.comAnsprechpartner für die Redaktion:ECCO DüsseldorfEC Public Relations GmbHLutz CleffmannTel.: +49 211 239449-21lutz.cleffmann@ecco-duesseldorf.deOriginal-Content von: Aon Hewitt, übermittelt durch news aktuell