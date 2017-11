Mitarbeiterengagement: Rasche Verbesserungen sind möglich / Whitepaper von Aon Hewitt betont Vorbildfunktion der Führungskräfte

Weitere Suchergebnisse zu "Aon":

Mülheim a.d. Ruhr (ots) - Unternehmen, deren Mitarbeiter besondersengagiert sind, wachsen schneller und erzielen eine bessere Renditeals der Durchschnitt. Das zeigen immer wieder die Daten derUntersuchung "Global Trends of Employee Engagement" desBeratungsunternehmens Aon Hewitt. Jetzt haben die Berater einespezielle Auswertung der Studie vorgelegt, die zeigt, dass rascheVerbesserungen des Mitarbeiter-Engagements durchaus möglich sind,wenn die richtigen Stellschrauben genutzt werden.Sie haben dazu die Unternehmen unter die Lupe genommen, dieinnerhalb eines Jahres die größten Verbesserungen beimMitarbeiter-Engagement erzielt haben. Während sich die Veränderungendes Engagement-Levels von Jahr zu Jahr normalerweise im Bereichzwischen ein und zwei Prozent bewegen, konnten diese Unternehmenihren Engagement-Index um bis zu 13 Prozent verbessern. Dieseaußergewöhnlichen Steigerungen waren sowohl bei Unternehmen zubeobachten, die in der Ausgangstudie schlecht abschnitten und jetztim Mittelfeld platziert sind, als auch bei Organisationen, die vomMittelfeld in die Spitzengruppe vorgestoßen sind."Allen gemeinsam ist, dass sie an der Befähigung der Mitarbeiterangesetzt haben. Sie haben sich darauf konzentriert, ihrenMitarbeitern ein Umfeld zu bieten, das ihnen erleichtert, ihreAufgaben zu erledigen", fasst Dr. Stefan Mauersberger das Ergebniszusammen. Der Talent Practice Leader Central Europe bei Aon Hewittergänzt: "Es geht darum den Mitarbeitern durch das Eliminieren vonBarrieren und dem Schaffen einer motivierenden Leistungs- undFührungskultur neuen Schwung zu geben". Dann, so Mauersberger, seienin kurzer Zeit erstaunliche Verbesserungen möglich.Detaillierte Informationen enthält ein Whitepaper von Aon, dasunter folgendem Link http://go.aon.com/TheEngagementOutliersangefordert werden kann.