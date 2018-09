Mitarbeiterempfehlungen: Qualitätssiegel oder Vitamin B? / softgarden-Umfrage zeigt große Akzeptanz der Bewerber und fehlende Systematik in den Unternehmen (FOTO)

Berlin (ots) -Die Praxis der Mitarbeiterempfehlung ist deutlich weiterverbreitet als der systematische Einsatz entsprechender Programme.53,1% der Bewerber haben schon einmal ein Familienmitglied oder einenFreund bei ihrem Arbeitgeber empfohlen, ohne dass es dort einMitarbeiterempfehlungsprogramm gab. Nur 9,0% haben das im Rahmeneines solchen Programms getan. Empfehlungen stoßen dabei auf einegroße Akzeptanz, auch wenn eine Minderheit auf mögliche Risikenhinweist. Das zeigt eine aktuelle softgarden-Umfrage unter 2.436Bewerbern.Kultureller FilterUnter Experten gelten Empfehlungsprogramme als besonders effektiv,da sie passende Mitarbeiter durch eine Art "kulturellen Filter" insUnternehmen holen. Zudem erhöhen sie die Reichweite im Recruiting,indem sie sich Online-Netzwerke zunutze machen. Auch für Arbeitnehmerbieten Empfehlungen Vorteile: "Aus der Perspektive der Mitarbeiterwirkt eine Empfehlung immer ehrlicher und aussagekräftiger als dievom Arbeitgeber", schreibt ein Bewerber, der an der Umfrageteilgenommen hat.Zweithäufigster Weg zum JobNeben der Stellenanzeige ist die Empfehlung durch Freunde oderFamilienmitglieder mittlerweile der zweithäufigste Weg, auf demBewerber einen neuen Job finden. Während 78,1% der Befragten in denvergangenen Jahren schon einmal per Stellenanzeige und anschließenderBewerbung einen neuen Arbeitsplatz gefunden haben, waren 59,7% dankeiner Empfehlung aus ihrem persönlichen Netzwerk erfolgreich. Bei derBewertung nach Schulnoten erhält die Empfehlung von rund dreiVierteln der Befragten ein "Gut" oder "Sehr gut".Weit verbreitet, aber ohne Programm"Haben Sie schon einmal Mitarbeiter aus Ihrem Freundes- undBekanntenkreis bei einem Arbeitgeber empfohlen?" Darauf antworten62,1% mit "Ja", wobei nur 9,0% dies im Rahmen einesMitarbeiterempfehlungsprogramms getan haben. Die meisten machenErfahrungen mit Empfehlungen also derzeit außerhalb von Programmen.Über die Hälfte der Befragten ist schon einmal bei einem Arbeitgeberempfohlen worden, weitere 43,7% haben zwar keine Erfahrungen damit,stellen sich die Empfehlung für sich aber als "gute Möglichkeit" vor,um einen neuen Job zu finden. Sehr klein ist die Zahl derjenigen, diedie Mitarbeiterempfehlung aus der Perspektive des Empfehlers (4,3%)und des Empfohlenen (5,5%) kategorisch ausschließen.Prämien akzeptiert, aber kein HaupttreiberDie Praxis, Prämien für eine Empfehlung beiMitarbeiterempfehlungsprogrammen auszuzahlen, bewerten 57,1% mit"gut" oder "sehr gut", weitere 26,2% mit "befriedigend". Bei denpersönlichen Beweggründen für eine Empfehlung steht nach Angaben derUmfrageteilnehmer jedoch eher der Wunsch im Vordergrund, dem eigenenArbeitgeber einen "tollen Mitarbeiter" zu empfehlen, sowie das Motiv,dem Freund oder Familienangehörigen einen Gefallen zu tun.Glaubwürdiges QualitätssiegelFans der Mitarbeiterempfehlung verweisen in ihren Kommentaren aufdie Verlässlichkeit der Empfehlung, die ein besonders glaubwürdigesQualitätssiegel darstellt: "Durch Empfehlungen weiß man bereits, dassder Arbeitgeber verantwortungsvoll ist und ein gutes Betriebsklimaherrscht." Ebenso kommen die Vorteile für Unternehmen zur Sprache:"Arbeitgeber werden so auf mögliche Mitarbeiter aufmerksam, auf diesie sonst nicht gekommen wären. Außerdem könnte leichter eine Passungzwischen Bewerber und Team gefunden werden als bei einerUnbekannten."Klüngelbildung und Vitamin BKritiker unter den Bewerbern führen das "Risiko der"Klüngelbildung" oder den subjektiven Charakter der Empfehlungen an,die aus ihrer Sicht eher auf Sympathie als auf der Einschätzung vonFachkenntnissen beruhen. Zudem könnte aus ihrer Sicht der intensiveEinsatz von Mitarbeiterempfehlungen dazu führen, dass Bewerber ohneBeziehungen benachteiligt werden: "Neulinge sollten die gleicheChance auf eine Stelle haben. Diese ist durch Mitarbeiterempfehlungenreduziert, die im Prinzip 'Vitamin B' darstellen."Ins digitale Bewerbermanagement integrieren"Mitarbeiterempfehlungen bieten allen Beteiligten einen großenNutzen und werden von der großen Mehrheit der Bewerber akzeptiert",kommentiert Mathias Heese, CEO von softgarden. Heese empfiehltArbeitgebern daher, Mitarbeiterempfehlungen systematisch zu nutzenund ihre digitalen Recruitingprozesse zu integrieren."Mitarbeiterempfehlungen sollten dabei Teil eines Kanalmix sein, umweitere Wege offen zu halten, die für Bewerber ohne Beziehungenfunktionieren", empfiehlt Heese.Fünf TippsDie vollständigen Ergebnisse der Umfrage inklusive der darausabgeleiteten "Fünf Tipps zu Mitarbeiterempfehlungen" stehen zumGratis-Download auf der Website von softgarden bereit:https://www.softgarden.de/studien.Über softgarden e-recruiting GmbHsoftgarden ist die führende Softwarelösung für innovativesRecruiting, die den hohen Ansprüchen von Bewerbern in der digitalenWelt gerecht wird. Schon über 700 renommierte Unternehmen sämtlicherBranchen verbessern mit softgarden ihre Performance im Recruiting.Das Unternehmen stellt einzigartige Funktionen bereit - wie dieFeedbacksolution, eine mobile Recruiting-App für Fach- undFührungskräfte oder das softgarden Talent Network. Mit Hilfe derFeedbacksolution generieren Unternehmen automatisch Feedback vonBewerbern sowie Mitarbeitern, verbessern damit kontinuierlich ihreeigenen Angebote, machen ihre Qualität als Arbeitgeber sichtbar undstärken so ihr Employer Branding. Die Recruiting-App für Fach- undFührungskräfte bezieht außerhalb von HR im Unternehmen amRecruitingprozess Beteiligte besser ins Verfahren ein undbeschleunigt dadurch Bewerbungsprozesse um bis zu 58%. Mit demsoftgarden Talent Network verfügen Arbeitgeber über einen aktivenPool qualifizierter Kandidaten, den sie für das Active Sourcingnutzen können. www.softgarden.de