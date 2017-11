Mitarbeiter schätzen gute Work-Life-Balance bei Agenturen

Frankfurt am Main (ots) - Die Mehrheit der Mitarbeiter inKommunikationsagenturen ist mit ihrem aktuellen Job zufrieden. Fast70 Prozent beurteilen ihre Work-Life-Balance als sehr gut bisbefriedigend. Das sind einige Ergebnisse der aktuellen HumanResources Management Studie des Gesamtverband KommunikationsagenturenGWA.Die Studie wurde bereits zum dritten Mal auferlegt. Insgesamt 421Mitarbeiter aus GWA-Agenturen nahmen an der Online-Umfrage teil.Wenngleich sich der Anteil der Männer leicht auf 40 Prozenterhöhte, ist der Großteil der Mitarbeiterschaft weiterhin weiblich.Der Altersdurchschnitt liegt bei 35,8 Jahren. Der Anteil von Frauenin Führungspositionen ist im Vergleich zur letzten Untersuchung 2014auf 8,5 Prozent gesunken. Zwar waren auch weniger der befragtenMänner in Führungspositionen, jedoch liegt deren Anteil mit 23,1Prozent deutlich höher.Der Ausbildungshintergrund der Agenturmitarbeiter ist weitergestiegen. Über 78 Prozent haben eine akademische Vorbildung an einerUniversität oder Fachhochschule genossen oder absolvierten einberufsbegleitendes Studium. Über 70 Prozent der Befragten verfügenüber einen akademischen Abschluss.Das Klischee schlechter Arbeitsbedingungen in Agenturen wurde mitdieser Untersuchung widerlegt. 85 Prozent der Agenturmitarbeiterbeurteilen ihre derzeitige Tätigkeit sehr gut bis befriedigend, 60Prozent als sehr gut oder gut. Vor allem bei Trainees, Praktikantenund Azubis ist die Zufriedenheit im Job im Vergleich zu 2014 deutlichgestiegen. Auch die Work-Life-Balance wird von den meistenAgenturmitarbeitern geschätzt und ist auf den unterenHierarchieebenen am besten. Über 70 Prozent der Trainees,Praktikanten, Azubis sowie Mitarbeiter ohne Personalverantwortungbeurteilen ihr Verhältnis von Arbeit und Freizeit als sehr gut bisbefriedigend.Pressematerialien:Human Resources Management Studie 2017: http://bit.ly/2yMmFsOLogo GWA: http://bit.ly/2xxcicJPressekontakt:Simone ReifenbergerTelefon: 069/256008 29simone.reifenberger@gwa.dewww.gwa.deOriginal-Content von: Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA e.V., übermittelt durch news aktuell