Mitarbeiter hassen Zoom Happy Hours, aber sehnen sich dennoch nach kreativen Kontaktmethoden zu ihren Kollegen im Home Office

Berlin (ots) - Arbeitnehmer haben die Zoom Happy-Hours satt. Doch der hybride Arbeitsplatz scheint uns wohl noch eine Zeit lang erhalten zu bleiben. Wie können Arbeitgeber also die Unternehmenskultur in einem Arbeitsumfeld pflegen, in dem Fernarbeit und persönliche Anwesenheit miteinander vermischt sind?Emeraude Escape (https://emeraude-escape.de/) befragte 1.039 frischgebackene Remote-Arbeiter zu den Auswirkungen des hybriden Arbeitsplatzes auf ihre Verbindungen zu Kollegen sowie zu den Missionen und Werten des Unternehmens. Dieses Ergebnis widerspricht der landläufigen Meinung, nach der Mitarbeiter im Home Office weniger engagiert sind.Überraschenderweise hat die Telearbeit die Beziehungen vertieft, anstatt sie zu strapazieren. 55 % fühlen sich ihrem Team näher, seit sie von zu Hause aus arbeiten, und 60 % fühlen sich enger mit der Mission und Kultur ihres Unternehmens verbunden.Der Grund für dieses Ergebnis? Kluge Arbeitgeber investieren in virtuelle Teambuilding- und soziale Aktivitäten, die die zwischenmenschlichen Beziehungen stärken. Fast 62 % der Befragten gaben an, dass ihre Unternehmen mindestens einmal im Monat virtuelle Teambuilding-Events veranstaltet haben, während 30 % einmal pro Woche an einem Events teilnahmen.Und das Überraschendste an dem Ganzen? Die meisten Mitarbeiter wünschen sich teambildende Veranstaltungen noch häufiger! 72 % hätten diese Teambuilding-Aktivitäten gern mindestens einmal im Monat, und 91 % der Arbeitnehmer wenigstens vierteljährlich. Das Interesse der Mitarbeiter, sich mit Kollegen zu vernetzen, ist groß.Trotz alledem macht sich eine Zoom-Müdigkeit breit - vor allem, was die Zoom Happy Hours betrifft: Nur 25 Prozent bevorzugten diese Art von Teambuilding-Aktivität. Es gibt eine deutliche Diskrepanz zwischen den Aktivitäten, die Mitarbeiter begeistern, und denen, die vom Arbeitgeber angeboten werden.Um die Müdigkeit, Interessenlosigkeit und Langeweile der Mitarbeiter zu bekämpfen, müssen Arbeitgeber kreativ werden. Alles dreht sich um digitale Teamspiele und einem Entkommen ("Eskapifizierung") von der Remote-Arbeit. 70 % der Befragten begeistern sich für kompetitive virtuelle Spiele. Zwei der meistgewünschten virtuellen Aktivitäten sind wie ein Spiel aufgebaut und 95 % der Mitarbeiter wünschen sich eine virtuelle Escape Room-Aktivität."Wenn es darum geht, Ihre besten Mitarbeiter beizubehalten, ist Engagement wichtig. Es ist absolut notwendig, die Mitarbeiter zufrieden und vernetzt zu halten - besonders am hybriden Arbeitsplatz", sagt Emeraude Escape CEO Virgile Loisance. "Wir haben diese Erfahrung an unseren eigenen Mitarbeitern gemacht. Nachdem wir in der Pandemie-Zeit von Präsenz- auf Remote-Escape-Rooms umgestiegen sind, erlebten wir einen spektakulären Boom von Kundenanfragen für digitale Escape-Rooms. Ohne ein vernetztes und engagiertes Mitarbeiterteam hätten wir unsere Ziele niemals erreicht!"Seit der Umstellung auf digitale Spiele für Firmen hat Emeraude Escape Unternehmen wie Microsoft, Colgate, AstraZeneca, Hermes, LVMH und L'Oreal begleitet. Der virtuelle Escape Room erwies sich als Riesenerfolg und liefert beeindruckende Statistiken im Hinblick auf Mitarbeiterengagement, Lern- und Verhaltensänderung sowie Umsatzsteigerung. Das Unternehmen wird noch in diesem Jahr eine erweiterte Reihe von maßgeschneiderten gamifizierten Unternehmenslösungen auf den Markt bringen.ÜBER EMERAUDEEmeraude Escape ist wegweisend in der Entwicklung der Gamification am Arbeitsplatz: Mitarbeiterengagement, Managen und Einbinden von Communities, Lernen, Gesundheit und Wellness, Marketing und Kundenbindung. Mit einem Wachstum von 400 % gegenüber dem Vorjahr hat Emeraude seine gesamte Geschäftsaktivität auf digitale Spiele für Unternehmen umgestellt. Hinzu kommt außerdem eine erweiterte Produktlinie, die noch in diesem Jahr erscheint. Um die Kultur und die Verbindung aufrechtzuerhalten, haben Unternehmen wie L'Oreal, Sanofi, Nespresso, Colgate und Microsoft in maßgeschneiderte digitale Multiplayer-Spiele investiert. Bis zum heutigen Tag haben über 600.000 Mitarbeiter eines der Spiele von Emeraude absolviert.