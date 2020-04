Mistras: Was wird sich hier jetzt tun?

Mistras weist am 04.04.2020, 13:16 Uhr einen Kurs von 3.6 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Forschungs- und Beratungsdienste" geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Mistras auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Buy". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Damit erhält die Mistras-Aktie ein "Buy"-Rating.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Mistras-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 12,82 USD. Der letzte Schlusskurs (3,6 USD) weicht somit -71,92 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (7,46 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-51,74 Prozent), somit erhält die Mistras-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Mistras-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 16,1 liegt Mistras unter dem Branchendurchschnitt (65 Prozent). Die Branche "Professionelle Dienstleistungen" weist einen Wert von 45,75 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.