"Mission Titelverteidigung" - und die Hörer der privaten Radiosender sind LIVE dabei

Berlin (ots) - Nach dem Motto der deutschenFußball-Nationalmannschaft "Best Never Rest" sind die größtendeutschen Privatradiosender ANTENNE BAYERN, HIT RADIO FFH, radio NRW,Radio Hamburg, HITRADIO RTL SACHSEN, die Sächsischen Lokalradios,Radio Brocken, 89.0 RTL, 104.6 RTL, 105'5 Spreeradio und JAM FMlizenzierte Radiosender der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018[TM].Die Organisation und Koordination der Lizensierung, sämtlicherÜbertragungen, Berichterstattungen und Interviews für die FIFAFußball-Weltmeisterschaft 2018[TM] verantwortet das RTL Radio CenterBerlin. Die Redaktionsmannschaft von radio NRW übernimmt dieProduktion, HIT RADIO FFH ist vor Ort und reist mit der deutschenNationalmannschaft durch Russland.Die 64 Spiele der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018[TM] werdenganz oder in Ausschnitten live im Privatradio zu hören sein. Dasheißt für die Fans von der Nordsee bis zur Zugspitze: Sie hören alleTore, Emotionen und Aufreger, von der roten Karte bis zum Videobeweis- und das, egal, wo sie sind, im Autoradio, per Stream bei der Arbeitoder auf der App im Freibad.Stephan Schmitter, CEO RTL Radio Deutschland freut sich über dieerneute Zusammenarbeit: "Die FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2018[TM]wird weltweit die Menschen elektrisieren. Deshalb freuen wir uns ganzbesonders, dass wir nun schon zum vierten Mal die Lizenz erhaltenhaben und so die gesamte FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2018[TM] indie Ohren von Millionen Hörern übertragen können. Wir drücken unsererMannschaft fest die Daumen dafür, dass ihre 'MissionTitelverteidigung' erfolgreich ist. "