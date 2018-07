Mission Ready: Alles unter Kontrolle?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Mission Ready unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung". Die Mission Ready-Aktie notierte am 23.07.2018 mit 0,215 CAD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Venture.Wie Mission Ready derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 6 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.1. Analysteneinschätzung: Für Mission Ready liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 Buy, 0 Hold und 2 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Sell"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Mission Ready vor. Aus Analystensicht erhält die Mission Ready-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

