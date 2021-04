Mission Peak Capital erwirbt Beteiligung an Mount Street US

Kansas City, Missouri (ots/PRNewswire) - Investmentgesellschaft will US-Primär- und Special-Servicing-Geschäft forcierenMission Peak Capital (MPC), (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3123938-1&h=1270211044&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3123938-1%26h%3D46587899%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmissionpeakcapital.com%252F%26a%3DMission%2BPeak%2BCapital%2B(MPC)%252C&a=Mission+Peak+Capital+(MPC)%2C) eine in den USA ansässige Immobilien-Investmentgesellschaft, die auf dem Konzept des intelligenten Wachstums durch Immobilienzyklen basiert, gibt heute eine bedeutende Finanzinvestition in die US-Aktivitäten des globalen Dienstleistungsunternehmens Mount Street Group (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3123938-1&h=2741878335&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3123938-1%26h%3D953526323%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmountstreetgroup.com%252F%26a%3DMount%2BStreet%25C2%25A0Group&a=Mount+Street+Group) bekannt. Mount Street ist der größte Third-Party-Loan-Servicer in Europa, wo er Kreditdienstleistungen im Wert von über 95 Mrd. US-Dollar betreut. Mount Street möchte seine Präsenz in den USA ausbauen und gleichzeitig ein noch individuelleres, maßgeschneidertes Servicing anbieten, indem es das tiefe Verständnis von Mission Peak Capital für die Zyklen von Gewerbeimmobilien nutzt. Gemeinsam sind die Unternehmen so positioniert, dass sie in der Branche führend sind, wenn es um High-Touch-Service in Kombination mit der ganzheitlichsten Perspektive auf den Lebenszyklus einer gewerblichen Immobilieninvestition geht."Unsere Investition in Mount Street ist ein direktes Ergebnis unserer Erkenntnis, dass sich Gewerbeimmobilien weiterentwickeln und weiterhin stark von den sich ändernden globalen Trends beeinflusst werden", so Wit Solberg, Principal und Gründer von Mission Peak Capital. "Investoren suchen nach Rendite und kaufen immer kompliziertere Anlagevehikel weiter oben in der Kreditkurve, die einen erfahrenen Servicepartner erfordern. Von dieser Partnerschaft werden nicht nur Investoren mit individuelleren Lösungen profitieren - auch Kreditgeber und Kreditnehmer werden von einem Servicing-Anbieter profitieren, der Immobilien auf Asset-Ebene wirklich versteht, um den Erfolg sicherzustellen.""Dieses Joint Venture wird unseren globalen Kunden eine noch größere Reichweite auf den US-Kapitalmärkten ermöglichen", so Ravi Joseph, Gründer, Managing Partner und CEO von Mount Street. "Wir sehen dies als eine vorteilhafte Partnerschaft, die unsere internationale Marke als eine wirklich differenzierte, maßgeschneiderte Lösung mit einem umfassenden Angebot positioniert, das von anderen Wettbewerbern nicht erreicht wird. Zu oft werden Firmen mit der Betreuung von Krediten beauftragt, ohne das eigentliche Produkt zu kennen: die Immobilie selbst. Das Joint Venture von MPC und Mount Street verfügt über die nötige Erfahrung mit globalen Immobilienanlagen und -betrieben aus erster Hand, um den Kunden den größtmöglichen Nutzen zu bieten."MPC ist untrennbar mit jedem Aspekt der CRE verbunden, einschließlich der Kreditvergabe, der Bedienung von Anleihen, dem Investieren in B-Piece-Anleihen, dem Aktienbesitz und der Immobilienverwaltung. Das Portfolio von MPC an Investitionen und Fachwissen schafft eine differenzierte CRE-Servicing-Plattform, die dafür bekannt ist, Gelegenheiten zu finden, die mit dem aktuellen Immobilienmarktzyklus übereinstimmen. Mount Street nahm 2017 das US-Geschäft auf und betreut derzeit ein verwaltetes Vermögen (AUM) von 12 Milliarden US-Dollar.Diese Partnerschaft wird über die Büros in Atlanta und New York hinausgehen und bis zu 20 neue, erfahrene Service- und Asset-Management-Experten in Atlanta und dem neuen Büro in Kansas City umfassen.Weitere Informationen über die Investition von Mission Peak Capital in Mount Street finden Sie auf der Website des Unternehmens: missionpeakcapital.com.Informationen zu Mission Peak CapitalMission Peak Capital (MPC) ist eine Immobilien-Investmentgesellschaft, die auf dem Konzept des intelligenten Wachstums durch Immobilienzyklen basiert. Das 2008 gegründete Unternehmen ist zukunftsorientiert und entwickelt sich ständig weiter. Es hat sich von seinen Wurzeln in der CMBS-Anleiheberatung zu einer voll integrierten Plattform für Gewerbeimmobilien (CRE) entwickelt, die Fremdkapital, Eigenkapital, Service und Immobilienmanagement umfasst. Bei MPC verbessert ein maßgeschneiderter Ansatz für Gewerbeimmobilien ein dynamisches Portfolio von Immobilieninvestitionen.Informationen zur Mount Street GroupMount Street ist ein unabhängiges Unternehmen, das seit seiner Gründung im Jahr 2013 schnell gewachsen ist und nun eine globale Präsenz hat, die ihren Kunden einen unvergleichlichen Service bietet. Weltweit betreut Mount Street mit einem Team von mehr als 150 Fachleuten in 10 Niederlassungen Kreditprodukte im Wert von 95 Milliarden US-Dollar. Nach dem Start des US-Geschäfts im Jahr 2017 verwaltet Mount Street US derzeit ein verwaltetes Vermögen von 12 Milliarden US-Dollar. Als größter Third-Party-CRE-Servicer in Europa und weltweit führend in den Märkten für kreditbesicherte und strukturierte Finanzierungen in Europa, Australien und den USA wurde Mount Street von den Lesern von Real Estate Capital als CRE-Servicer des Jahres 2016, 2017, 2018 und 2019 ausgezeichnet und ist der europäische Marktführer im CMBS-Servicing. Mount Street bietet seinen Kunden während des gesamten Lebenszyklus eines Kredits Dienstleistungen im Front-, Middle- und Back-Office, mit marktführender Expertise, einem vertrauenswürdigen Team von Fachleuten und einem firmeneigenen Technologiesystem, das einen hervorragenden Service bietet.