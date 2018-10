Mission Ozonloch - Wie wir die Erde gerettet haben (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Wie heute der Klimawandel, bedrohte bereits vor 30 Jahren einglobales Umweltproblem unseren Planeten. Die vor allem in Spraydosenenthaltenen FCKW zerstörten die Ozonschicht der Atmosphäre. "MissionOzonloch - Wie wir die Erde gerettet haben" von Jamie Lochhead zeigt,wie die Produktion von FCKW weltweit gestoppt wurde, so dass sich dieOzonschicht deutlich erholt hat. Kann das ein Vorbild sein für denKampf gegen den Klimawandel? Die SWR Doku wird am Montag, 3. Dezember2018, um 23:30 Uhr in der Reihe "Geschichte im Ersten" und amDonnerstag, 6. Dezember 2018 um 21 Uhr in "odysso extra" im SWRFernsehen ausgestrahlt.Über der Antarktis bildete sich in jedem Winter ein regelrechtesLoch in der Atmosphärenschicht, die in etwa 15 Kilometern Höhe dieschädliche UV-Strahlung aus dem Sonnenlicht filtert. Die Forscherschlugen Alarm - sie befürchteten Millionen zusätzlicherHautkrebsfälle und unabsehbare Folgen für die Landwirtschaft. DieDokumentation zeichnet nach, wie engagierte Wissenschaftler undPolitiker mehr als 30 Staaten an einen Tisch brachten, um dieProduktion der FCKW weltweit einzudämmen.Gemeinsam gegen den KlimawandelDas Montreal-Protokoll von 1987 wurde zum ersten Abkommen, in demeine globale Umweltbelastung weltweit reduziert wurde. Mehr noch: Diereichen Länder erklärten sich sogar bereit, die Länder dabei zuunterstützen, die sich einen Verzicht nicht leisten konnten. Diewichtigsten Impulsgeber dafür waren neben Wissenschaftlern wie MarioMolina, Sherwood Rowland oder James Lovelock zwei Politiker, dienicht unbedingt als Umweltschützer in die Geschichtsbüchereingegangen sind: Ronald Reagan und Margaret Thatcher. Wie lässt sichder Klimawandel, die aktuelle Herausforderung von heute, aufhalten?Auch bei der dringend notwendigen Reduzierung der Treibhausgase kannnur ein globaler Ansatz Erfolg haben.Sendung:"Geschichte im Ersten: Mission Ozonloch - Wie wir die Erdegerettet haben", am Montag, 3. Dezember 2018, 23:30 Uhr im Ersten und"odysso extra: Mission Ozonloch - Wie wir die Erde gerettet haben" amDonnerstag, 6. Dezember 2018, 21 Uhr im SWR Fernsehen.Akkreditierte Journalisten können den Film vorab sehen imPressedienst Das Erste unter presse.daserste.de und im SWRPresseportal unter presseportal.swr.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter www.swr.de/kommunikation undhttp://x.swr.de/s/klimaschutzmissionozonlochPressekontakt: Bruno Geiler, Tel. 07221 929 23273,Bruno.Geiler@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell