"Mission Che Guevara": ZDFinfo zeigt Doku über deutsche Spionin Tamara Bunke (FOTO)

Mainz (ots) -Tamara Bunke war die deutsche Spionin an der Seite desRevolutionsführers in der kubanischen Revoluion, Che Guevara. DieDokumentation "Mission Che Guevara - Die Deutsche, die sein Schicksalwurde" von Dietrich Duppel beleuchtet ein Leben voller Rätsel undWidersprüche - erstmals zu sehen am Dienstag, 28. März 2017, 20.15Uhr, in ZDFinfo. Tamara Bunke kam als 29-Jährige in Bolivien umsLeben.Tamara Bunke alias Tania la Guerillera alias Laura GuitiérrezBauer wurde 1937 in Buenos Aires als Tochter deutscher Exilantengeboren, zog als Jugendliche mit ihren Eltern in die DDR und lerntedort als Dolmetscherin Che Guevara kennen. Bereits 1958 nahm dieStasi Kontakt zu ihr auf. 1961 wurde sie auf Kuba aktiv. Im Oktober1964 schickte sie der kubanische Geheimdienst unter dem Namen LauraGuitiérrez Bauer als Agentin nach Bolivien. Dort war sie später dieeinzige Frau unter den Guerillakämpfern Che Guevaras und wurde vonder bolivianischen Armee in einem Hinterhalt am Rio Grandeerschossen. Ob sie das Militär zuvor absichtlich auf die Spur von CheGuevara gebracht hatte, der am 9. Oktober 1967 in La Higuerahingerichtet wurde, ist ebenso unklar, wie die Frage, wie lange siefür die Stasi gearbeitet hat - Stoff für Bücher und Hollywoodfilme.Die ZDFinfo-Dokumentation schildert mit Reenactments denabenteuerlichen Weg der deutschen Guerillera Tamara Bunke.Die Erstsendung in ZDFinfo ist am Dienstag, 28. März 2017,eingebettet in den Doku-Schwerpunkt "History XXL: Geheimes Kuba" überKuba und die lateinamerikanische Revolutionsgeschichte: Los geht esum 15.45 Uhr mit der Doku "Von Kolumbus bis Castro - Die GeschichteKubas", der sich um 16.30 Uhr die "ZDF-History"-Sendung "DieFidel-Castro-Bänder" anschließt. Vier Folgen der achtteiligenZDFinfo-Reihe "Geheimes Kuba" sind ab 17.15 Uhr erneut zu sehen, zweiweitere im Anschluss an "Mission Che Guevara" um 21.00 Uhr.
http://zdfinfo.de
http://twitter.com/ZDFinfo
http://www.facebook.com/ZDF