MissionMeisterschaft: ESET wird Champion-Partner von Borussia Dortmund (FOTO)

Jena (ots) -Echte Liebe trifft echte Sicherheit: Der IT-Security-SpezialistESET und Borussia Dortmund gehen ab sofort gemeinsame Wege. Der imslowakischen Bratislava beheimatete Hersteller vonSicherheitssoftware startet in der kommenden Saison als neuerChampion Partner des BVB - der höchst möglichen Partnerstufe. DasSponsoring- und Kooperationsengagement ist langfristig ausgelegt understreckt sich über die kommenden drei Bundesliga-Saisons. So wirdESET beispielsweise großflächig auf LED-Banden im TV und CamCarpetsbei den 17 Bundesliga-Heimspielen des achtmaligen Deutschen Meisterszu sehen sein. Neben dem Platz plant ESET gemeinsam mit dem BVBAktionen und Initiativen für große und kleine Fans."Borussia Dortmund gehört zu den beliebtesten und sympathischstenMannschaften im europäischen Vereinsfußball", so Richard Marko, CEObei ESET. "Genauso wie der BVB für seine Fans zeichnet ESET einegroße Leidenschaft und Hingabe für seine Kunden aus. Aus diesem Grundist die Partnerschaft mit Borussia Dortmund eine ausgezeichneteMöglichkeit, so viele begeisterte Fans zu treffen, die großartigenFußball live erleben möchten. Das kann im Stadion sein oder bestensgeschützt online per Streaming-Dienst."Hans-Joachim Watzke, Vorsitzender der Geschäftsführung vonBorussia Dortmund: "ESET und Borussia Dortmund haben beide eine großeinternationale Strahlkraft: Hier verbinden sich zwei beliebte Markenin ihren jeweiligen Branchen.""ESET verkörpert als Unternehmen genau die Werte, für die auch derBVB steht: Zuverlässigkeit, Leidenschaft, Mut und Integrität. UnsereGespräche waren von Beginn an zielführend und vertrauensvoll. Wirfreuen uns sehr, ESET im Kreise unserer Champion Partner begrüßen zudürfen," so Carsten Cramer, Geschäftsführer von Borussia Dortmund.Echte Liebe trifft echte SicherheitESET ist der führende europäische Anbieter fürIT-Sicherheitslösungen. Mit dem Engagement bei Borussia Dortmund willdas Unternehmen die Welt des Fußballs und der Internetsicherheitnäher zusammenbringen. Auf den ersten Blick sehen diese Bereichevöllig unterschiedlich aus. Ein intensives Fußballerlebnis und dasanalytische Denken bei der Cyber-Sicherheit verbindet jedoch dietiefe Verpflichtung, Herausforderungen gewissenhaft anzugehen und mitgroßer Hingabe zu meistern. Fest verwurzelt in ihren Ursprüngen undgetreu den Werten Integrität, Verlässlichkeit und Mut, sind ESET undBorussia Dortmund eine logische Verbindung. Das Internet hat auch denFußball stark verändert. Es gibt neue Möglichkeiten, Spiele zuschauen, Kontakte zu anderen Fans zu knüpfen oder Tickets zu kaufen.Dennoch bleibt die Leidenschaft für das Spiel authentisch. Wie aufdem Platz gilt auch im Internet: Die Abwehr muss stimmen! Egal obPrivatanwender, Mittelstand oder Großunternehmen - ESET schützt, waswichtig und wertvoll ist.Fans erwarten zahlreiche Aktionen in der SaisonDas Ziel der Partnerschaft ist ein aktives und lebendigesMiteinander, das über reine Bandenwerbung hinausgeht. Aus diesemGrund plant ESET während der Fußballspiele des BVB maßgeschneiderteAktionen rund um das Thema "Cyber-Sicherheit und Fußball" fürBVB-Fans sowohl auf digitalen Kanälen als auch auf diversenOffline-Kanälen.Pressekontakt:ESET Deutschland GmbHChristian LuegPR Manager DACH+49 (0)3641 3114-269christian.lueg@eset.deThorsten UrbanskiHead of Communication & PR DACH+49 (0)3641 3114-261thorsten.urbanski@eset.deFolgen Sie ESET:http://www.ESET.deESET Deutschland GmbH, Spitzweidenweg 32, 07743 Jena, DeutschlandOriginal-Content von: ESET Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell