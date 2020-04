Mainz (ots) - Wie sehr können uns unsere Erinnerungen täuschen? In dem Film "The Tale - Die Erinnerung", eine Koproduktion der ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel, taucht eine erwachsene Frau in einen immer tiefer gehenden Erinnerungsprozess ein. Zu sehen ist das Drama am Ostermontag, 13. April 2020, 0.20 Uhr, im ZDF und ab Sonntag, 12. April 2020, 10.00 Uhr, bis Montag, 20. April 2020, in der ZDFmediathek. Das Drehbuch dieses autobiografisch angelegten Films entstand auf der Basis einer Geschichte, die Dokumentarfilmerin Jennifer Fox als 13-Jährige schrieb. Jennifer Fox führte auch die Regie. Hauptdarstellerin Laura Dern wurde 2019 für ihre schauspielerische Leistung in "The Tale" für einen Golden Globe nominiert. In weiteren Rollen sind Isabelle Nélisse, Elizabeth Debicki, Jason Ritter, John Heard, Common und andere zu sehen.Jennifer (Laura Dern) ist Dokumentarfilmerin und Filmdozentin, erfolgreich im Beruf wie im Privatleben. Doch dieses Leben gerät in Unordnung, als sie unerwartet mit einer Episode aus ihrer Vergangenheit konfrontiert wird. Ein wiedergefundener Aufsatz, den sie als Schülerin verfasste, zwingt sie dazu, ihre erste Liebesbeziehung, bisher eine romantisch-schöne Erinnerung, in neuem Licht zu sehen."The Tale - Die Erinnerung" steht für akkreditierte Journalisten zur Ansicht im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Verfügung.Die Videos in der ZDFmediathek sind zum Embedding freigegeben. Weitere Informationen: https://kurz.zdf.de/Gb7B/Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/thetalehttps://twitter.com/ZDF_DKFhttps://instagram.com/ZDFmediathekhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4567230OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell