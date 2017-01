Miss Germany Finale bundesweit im regional TV

Oldenburg (ots) - Das Finale der Miss Germany Wahl feiert am 18.Februar 2017 im Europa-Park in Rust Jubiläum. Passend zum großenJubiläum wird das Finale am 19. Februar 2017 erstmals vombundesweiten i1 Netzwerk verschiedener TV Regionalsender übertragen.Damit beschreitet die traditionsreichste Misswahl Deutschlands neueWege."Wir veranstalten über 130 Castings im Jahr und haben mit dem i1Senderverbund der regiocombo.deutschland einen Partner gefunden, deruns vor allem in den Metropol-Regionen Deutschlands bestensunterstützen kann", sagt Ralf Klemmer, Geschäftsführer der MissGermany Corporation.Mehr als 15 regionale TV Sender berichten bereits im Vorfeld derWahl vom Miss Germany Camp aus dem TUI Magic Life auf Fuerteventura.Dabei unterstützt jeder Sender die Kandidatin aus der eigenen Region.Die Gala-Show aus dem Europa-Park wird dann gemeinsam von allenSendern am 19. Februar 2017 ab 18:00 Uhr übertragen. Der Auftritt der21 Finalistinnen wird dieses Jahr runderneuert und verspricht vieleneue Überraschungen. Das große Finale wird durch die prominente Juryum Deutschlands liebsten Politiker, Wolfgang Bosbach, Star-Bloggerin,Farina "Nova Lana Love" Opoku sowie Schauspieler, Ingo Lenßenkomplettiert und von Alexander Mazza moderiert. Die Gewinnerin derschwarz-rot-goldenen Schärpe erhält zahlreiche Werbeverträge undSiegerpreise."Die Miss Germany Wahl ist für uns die ideale Veranstaltung, umdie Möglichkeiten unseres i1 Sendernetzwerks aufzuzeigen", sagtHarald Thoma von der regiocombo.deutschland.Alle Infos und neuesten Beiträge zu den Missen sind jederzeitabrufbar unter: presse.missgermany.deDie Liste, der übertragenden Sender ist einzusehen unter:www.missgermany.de/TVPressekontakt:Simone Zimmermann,Tel. +49 (0)441 8008 640,Mail s.zimmermann@missgermany.deOriginal-Content von: MGC-Miss Germany Corporation Klemmer GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell