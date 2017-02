Miss Germany Camp im TUI MAGIC LIFE - Schwitzen, shooten und viel zu lernen für 21 Schönheiten auf Fuerteventura (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

--------------------------------------------------------------zum Downloadhttp://ots.de/enw6f--------------------------------------------------------------Fuerteventura (ots) -Im TUI MAGIC LIFE auf Fuerteventura bereiten sich die 21Finalistinnen der Miss Germany Wahl auf das große Finale am 18.Februar im Europa-Park in Rust vor. Bild.de übertragt live. Unter derstrahlenden Sonne Spaniens bringt VIP Coach, Julian F.M. Stoeckel denMissen den perfekten Red Carpet Auftritt bei, Star Fotograf, MaikRietentidt trumpft mit High Fashion Fotoshootings auf und GNTMKandidatin, Lisa del Piero testet die Missen auf ihre Fitness. "DasMiss Germany Camp ist die perfekte Möglichkeit, erste Anhaltspunkteüber die Persönlichkeiten unserer Finalteilnehmerinnen zu bekommen.Uns ist wichtig, dass wir eine würdige Miss Germany finden, die nichtnur gut aussieht, sondern mehr kann als man vielleicht erwartet",sagt Ralf Klemmer, Geschäftsführer der Miss Germany Corporation. Fürdas entsprechende Auftreten stehen sogar Knigge-Kurse und Make Up &Hair Workshops auf dem Programm.Zahlreiche kostenlose Bilder und Videos finden Sie unter:https://presse.missgermany.dePressekontakt:Simone Zimmermannmail: s.zimmermann@missgermany.detel.: 0441 8008 640Original-Content von: MGC-Miss Germany Corporation Klemmer GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell