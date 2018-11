Miss 50plus Germany-Finale 2019 mit Joachim Llambi, Ross Antony, Wolfgang Bosbach und mehr - Mister Germany-Wahl 2019 mit David Friedrich, Julian F.M. Stoeckel und vielen mehr (FOTO)

Bad Zwischenahn (ots) -Miss 50plus Germany 2019 im Kurort Bad ZwischenahnAm Samstag, 24. November 2018 werden die Moderatoren JoachimLlambi und Ines Klemmer ab 20 Uhr die 7. Miss 50plus Germany-Wahlüber die Bühne bringen.Die Miss Germany Corporation aus Oldenburg kürt in Zusammenarbeitmit Deutschlands größtem TV-Magazin - der rtv und einer prominentenJury im Kurort Bad Zwischenahn die schönste Frau über 50.Wie im Vorjahr haben sich von über 600 attraktiven Frauen aus demgesamten Bundesgebiet schlussendlich 20 Finalistinnen bei mehrerenCasting-Runden unter anderem bei der Famous Face Academy in Frankfurtdurchsetzen können.In der Jury des Finalabends sitzen unter anderem Wolfgang Bosbach(ehemaliges Mitglied des Deutschen Bundestages & Rechtsanwalt),Alphonso Williams (DSDS Gewinner), Frederic Meisner(Fernsehmoderator) und Jessika Cardinahl (Schauspielerin).Als Stargäste des Abends werden Ross Antony und Paul Reeves demGala-Publikum in der Zwischenahner Wandelhalle ordentlich einheizen.Die Siegerin erhält ein Boxspringbett vom Bettenstudio Kunst imWert von bis zu 5.000,- EUR, ein Komplettoutfit von Mode W, zweiÜbernachtungen im 5-Sterne-Hotel Dollenberg im Schwarzwald sowieeinen Jahresvorrat Elasten - Schönheit von Innen.Mister Germany 2018 im JubiläumsformatIm Van der Valk Linstow kürt die Miss Germany Corporation (MGC) am8. Dezember 2018 Deutschlands schönsten Mann dieses Jahr alsJubiläumsausgabe zum 25. Mal.16 Männer werden von Donnerstag, 29. November bis Donnerstag, 6.Dezember 2018 mit Condor in das Mister Germany Boot-Camp in den TUIMAGIC Life Kalawy/Ägypten fliegen und ihre Qualitäten unter Beweisstellen. Bei schweißtreibenden Fitness-Workouts, elegantenKnigge-Kursen sowie spannenden Social Media-Coachings wird denFinalistinnen einiges abverlangt.16 Herren haben sich aus über 1.100 Bewerbern bei verschiedenenVeranstaltungen in der Bundesrepublik für das Finale qualifiziert.Welcher der Endrundenteilnehmer am Ende den Titel Mister Germany 2019tragen wird, zeigt sich ab 20 Uhr am 8. Dezember beim MisterGermany-Finale. Dabei erwartet das Publikum atemberaubendeChoreografien von Kenny Dressler, durchtrainierte Körper undspannende Geschichten.In der Jury sitzen unter anderem David Friedrich(Bachlerotte-Gewinner und Musiker), Dominik Bruntner (Mister Germany2017), Julian F. M. Stoeckel (Designer & Schauspieler), FranziskaTraub (Schauspielerin), Anne Julia Hagen (Miss Germany 2010 &internationales Model) sowie Jennifer Schneider (Head of Marketing &Sales TUI MAGIC LIFE).Der Sieger erhält ein Boxspringbett vom Bettenstudio Kunst im Wertvon bis zu 5.000,- EUR, ein Outfit von LO&GO im Wert von bis zu2.000,- EUR sowie zahlreiche weitere Preise.Pressekontakt:Simone ZimmermannPhone: 0441 - 8008 64-0Fax: 0441 - 8008 64-24Mail: s.zimmermann@missgermany.deOriginal-Content von: MGC-Miss Germany Corporation Klemmer GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell