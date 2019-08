Misho Ecology and Landscape: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Kurs der Aktie Misho Ecology and Landscape steht am 06.08.2019, 16:08 Uhr an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 12.21 CNY. Der Titel wird der Branche "Umwelt- und Facility Services" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Misho Ecology and Landscape nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,45 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Misho Ecology and Landscape damit 28,74 Prozent über dem Durchschnitt (-25,29 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -28,18 Prozent. Misho Ecology and Landscape liegt aktuell 31,63 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Dividende: Misho Ecology and Landscape hat mit einer Dividendenrendite von 0,77 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.3%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche beträgt -1,52. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Misho Ecology and Landscape-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 17,53 und liegt mit 81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies) von 93,19. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Misho Ecology and Landscape auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.