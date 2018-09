Die Mischung macht's / Chrysanthemen faszinieren mit ihrer großen Farben- und Formenvielfalt (FOTO)

Essen (ots) -Die großen Blüten der Chrysantheme scheinen um die Wette, wer amimposantesten aus dem Bouquet herausstechen kann, welcher Gelbton dieFarbe der Sonne am besten eingefangen hat und welche Blütenform ammeisten beeindruckt. Mit über tausend verschiedenen Sorten bietet dieChrysanthemen eine unglaubliche Vielfalt an Farbtönen und Sorten.Die Vielfalt der etwa 40 Chrysanthemen-Arten ist wahrlichüberragend: Mehr als tausend verschiedene Sorten lassen dieSchnittblume in unterschiedlichen Farbnuance erstrahlen - von einemintensiven Orange und Gelb über pastellfarbenes Rosa bis hin zutief-dunklem Violett. Auch die Blüten nehmen je nach Sorte einevöllig andere Form an: Am bekanntesten ist wohl die vielblättrigeGoldmarie-Chrysantheme, die klassisch in sattem Gelb, Orange oderDunkelrot erblüht. Die sogenannte Spider-Chrysantheme fasziniert mitihren dünnen, länglichen Blüten, die sich wie farbenfroheSpinnenbeine ausbreiten. Sommer-StylingEs ist die Kombination unterschiedlicher Sorten, die die Schönheitdieser Schnittblume noch intensiver zum Ausdruck bringt. In einemüppigen Bouquet verwandeln verschiedene Chrysanthemen das Interieurin eine blühende Sommerszene. In Verbindung mit anderenfarbenprächtigen Blumen wie der Gerbera, Calla oder mit Beerenzweigenkommt die volle Wirkung der beliebten Schnittblume hervorragend zumVorschein.Symbolik als goldene GlücksblumeTraditionell wird die Chrysantheme als "goldene Blume" bezeichnet,denn ihre Wildform hat ursprünglich goldgelbe Blüten. Schon seitHunderten von Jahren erfreut sie sich großer Beliebtheit in China,Korea und Japan und begeisterte seit dem 17. Jahrhundert auch dieBlumen-Fans hierzulande. Die Chrysantheme steht für Glück, Wohlstandund Gesundheit. Damit macht sie sich herrlich im eigenen Interieurund auch als florales Geschenk für Freunde und Familie.Pflegehinweise- Die Vase gründlich reinigen und alle paar Tage das Wasseraustauchen.- Die Stiele der Chrysanthemen mit einem scharfen Messer schräganschneiden und die unteren Grünblätter abstreifen, um Fäulnis in derVase vorzubeugen.- Ein Standort in direkter Sonne, im Durchzug oder in der Näheeiner Obstschale sollte vermieden werden.- Mit ein wenig Schnittblumennahrung beeindruckt die Chrysanthemebis zu zwei Wochen lang durch ihre Blütenpower.Weitere Informationen zu Chrysanthemen und anderen Blumen auf derBlumenagenda finden Sie unter https://www.Tollwasblumenmachen.de undauf https://www.facebook.com/wasblumenmachen.Bildmaterial zu Chrysanthemen gibt es hier. Bilder zur komplettenBlumenagenda 2018 finden Sie unter:https://www.bit.ly/Blumenagenda-2018.Abdruck honorarfrei mit Angabe der Bildquelle"Tollwasblumenmachen.de", Beleg erbeten.Über BlumenbüroBlumenbüro Holland macht Konsumentenwerbung für Blumen undPflanzen in verschiedenen europäischen Ländern. In Deutschlandarbeiten wir dabei unter anderem mit den Markentollwasblumenmachen.de und pflanzenfreude.de.https://www.blumenbuero.de/Über Tollwasblumenmachen.deTollwasblumenmachen.de ist eine Initiative vom Blumenbüro Holland,die Konsumenten erleben lässt, dass Blumen rundum glücklich machen.https://www.tollwasblumenmachen.dePressekontakt:Zucker.Kommunikation GmbHTeam Tollwasblumenmachen.deTorstraße 107, 10119 BerlinFon: 030 / 247 587-0, Fax: 030 / 247 587-77Mail: blumen@zucker-kommunikation.deWeb: https://www.zucker-kommunikation.deOriginal-Content von: Blumenbüro, übermittelt durch news aktuell