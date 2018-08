Mischkonzern Bouygues profitiert von Telekomgeschäft

Weitere Suchergebnisse zu "Bouygues":

PARIS (dpa-AFX) - Das anhaltende Wachstum im Telekomgeschäft hat dem französischen Mischkonzern Bouygues im ersten Halbjahr Auftrieb gegeben.



So stieg der Nettogewinn um 40 Millionen auf 260 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte. Der Umsatz wuchs um 4 Prozent auf 15,7 Milliarden Euro.

Im Telekommunikationsgeschäft konnte Bouygues in der ersten Jahreshälfte gut 900 000 neue Mobilfunkkunden gewinnen, Umsatz und Ergebnis legten hier deutlich zu.

Das Baugeschäft konnte seinen Rückstand aus dem ersten Quartal nicht komplett aufholen und wies sinkende Ergebnisse aus. Der Auftragsbestand stieg auf einen Rekordwert in Höhe von 33,7 Milliarden Euro. Im Fernsehgeschäft gingen die Ergebnisse ebenfalls zurück - das lag an den hohen Kosten für die Fußballweltmeisterschaft.

Den Ausblick für das laufende Jahr bekräftigte der Mischkonzern und geht von einem weiteren Anstieg der Profitabilität aus./nas/tav/fba