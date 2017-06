Mischfonds mit hoher Sicherheit und Chancen: Carmignac Patrimoine A EUR acc Fonds

Lieber Leser,

wer in den vergangenen Jahren auf einen starken Mischfonds setzen wollte, der sowohl in Aktien wie auch in Anleihen investiert, lag mit dem Carmignac Patrimoine A EUR acc Fonds goldrichtig. Der Fonds investiert maximal 50 % des Fondsvermögens in Aktien und den Rest in festverzinsliche oder variabel verzinste Anleihen und in Geldmarktpapiere. Die Performance in den vergangenen 12 Monaten liegt bei 6,4 % und bezogen auf die vergangenen 3 Jahre sogar bei 15,17 %. Dabei hat der Fonds in diesem Zeitraum eine Volatilität (Schwankungsbreite) von lediglich 12,8 % aufgewiesen und gilt damit als vergleichsweise sicher.

Zudem ist die Verwaltungsgebühr mit 1,5 % zumindest moderat. Sicherheit erhalten Investoren auch durch das hohe Fondsvolumen von aktuell 24,82 Milliarden Euro, das einen Ausverkauf verhindert.

Fonds im Aufwärtstrend

Technische Analysten verweisen darauf, dass der Fonds klar im Aufwärtstrend ist. Die Kurse sind in allen zeitlichen Dimensionen jeweils höher als der gleitende Kursdurchschnitt. Dies gilt als Beleg für einen breiten Aufwärtstrend. Vom 12-Monats-Hoch 669,42 Euro trennen den Fonds aktuell nur 1 %, sodass ein weiteres Aufwärtssignal zu erwarten ist.

Da der Spread, der Unterschied zwischen An- und Verkaufskursen, derzeit mit 0,5 % niedrig ist, bleibt der Fonds aus Sicht von Fondsexperten eine erstklassige Wahl im Bereich der Mischfonds.

Der Fonds ist derzeit breit aufgestellt, günstig und technisch im grünen Bereich.

Ja, mit nur 1.000 Euro können Sie jetzt reich werden:

Rolf Morrien – Aktien-Analyst und Börsen-Profi – zeigt Ihnen heute kostenlos, wie Sie selbst als blutiger Anfänger an der Börse reich werden können. UND DAS MIT NUR 1.000 € EINSATZ!

Das geht nur an der Börse und mit Rolf Morriens kostenlosen Leitfaden „Reich mit 1.000 €“!

>> Fordern Sie den Report jetzt HIER absolut kostenfrei an!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.