Miroslav Klose wünscht sich schwere Vorrundengruppe für Deutschland (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Früherer Nationalspieler am 1. Dezember 2017 im SWR3 InterviewFußballweltmeister Miroslav Klose bevorzugt schwere Gegner fürDeutschland in der bevorstehenden WM-Vorrunde. Denn er weiß vonfrüheren Turnieren: "Weltmeister ist die Mannschaft geworden, dieeine recht harte Gruppe hatte, [...] insofern ist mir sowas eherlieber", so Klose im SWR3 Interview. Klose wird morgen in Moskau denWM-Pokal bei der Auslosung für das Turnier im kommenden Jahrpräsentieren. Das Interview ist morgen Vormittag (1. Dezember) gegen7:10 Uhr in der "SWR3 Morningshow" zu hören.Klose: "Kein Matchplan" für Pokalübergabe in Moskau Für denerfolgreichsten Torschützen der deutschen Nationalmannschaft ist eseine große Ehre, morgen den WM-Pokal vor der eigentlichenLoszeremonie in Moskau auf die Bühne zu bringen. Einen "Matchplan"für die Übergabe habe er nicht: "Da kann man nicht viel falsch machen- außer man muss sich ein paar Muskeln antrainieren. Das habe ichgemacht, weil der Pokal doch recht schwer ist", so der frühereNationalstürmer mit einem Augenzwinkern. Der 39-Jährige gehört seitüber einem Jahr zum Team von Bundestrainer Joachim Löw und schwärmt:"Das macht wirklich Spaß! Eine fantastische Abstimmung, guteAtmosphäre."Zitate frei zur Verwendung bei Quellenangabe SWR3.