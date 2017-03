Miro Klose und Hamed Abdel-Samad sind Sprachwahrer des Jahres

Erlangen/Leipzig (ots) - Nach seinem Weltmeistertitel 2014 ist fürMiroslav Klose die Auszeichnung zum "Sprachwahrer des Jahres 2016"der nächste Titelgewinn. Das hat die DEUTSCHE SPRACHWELT heuteanläßlich der Leipziger Buchmesse bekanntgegeben. Auf den zweitenPlatz kommt der aus Ägypten stammende Politikwissenschaftler undAutor Hamed Abdel-Samad. Die "Sprachwahrer des Jahres" werden hierausführlich gewürdigt:http://www.deutsche-sprachwelt.de/sprachwahrer/index.shtml.Die Leser der Sprachzeitung wählten Miro Klose mit rund einemDrittel der Stimmen (33,6 Prozent) auf den ersten Platz. DerWeltmeister und gebürtige Oberschlesier ist Schirmherr über die "MiroDeutschen Fußballschulen" in Oberschlesien. Diese begeisterninzwischen mehr als 300 Kinder in spielerischer Weise für Fußball unddie deutsche Sprache. Das Goethe-Institut in Krakau hilft dabei.An zweiter Stelle folgt mit 22,1 Prozent der Ägypter HamedAbdel-Samad, ein Sprachengenie. Bereits 2001 gewann er zweiRedewettbewerbe: einen in deutscher und einen in japanischer Sprache.Wegen seines Eifers im Deutschlernen ist er ein leuchtendes Vorbild.Seine klaren Gedanken spiegeln sich in klarer Sprache wider. Davonzeugt seine mutige Islamkritik. Für die Freiheit des Wortes erduldeter sogar, sich unter Polizeischutz stellen lassen zu müssen.Seit dem Jahr 2000 wählen die Leser der DEUTSCHEN SPRACHWELT"Sprachwahrer des Jahres", um vorbildlichen Einsatz für die deutscheSprache zu würdigen. Die Auszeichnung erhielten bisher beispielsweiseJohannes Singhammer (2014), Frank Plasberg (2012), Loriot (2011),Papst Benedikt XVI. (2005) und Reiner Kunze (2002).Die DEUTSCHE SPRACHWELT stellt seit 2003 jedes Jahr auf derLeipziger Buchmesse aus. Der Stand befindet sich in Halle 5, E 103.Am Samstag, 25. März, verleiht sie zusammen mit derJürgen-Moll-Stiftung den Jürgen-Moll-Preis für verständlicheWissenschaft an den Gender-Kritiker Thomas Kubelik. DiePreisverleihung im Rahmen des Programms "Leipzig liest" findet um 16Uhr auf dem Forum Sach- und Fachbuch in Halle 3, Stand H 300, statt.http://www.deutsche-sprachwelt.de/berichte/pm-2017-03-22.shtmlPressekontakt:Thomas PaulwitzTelefon 09131/480661http://www.deutsche-sprachwelt.deschriftleitung@deutsche-sprachwelt.deOriginal-Content von: Deutsche Sprachwelt, übermittelt durch news aktuell