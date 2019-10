Miricor: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Miricor-Kurs wird am 05.10.2019, 02:00 Uhr mit 1.09 HKD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Spezialisierte Verbraucherdienste".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Miricor einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Miricor jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Miricor ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Diversifizierte Verbraucherdienste) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 20,37 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 73 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 75,64 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Miricor. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 56,15 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Miricor damit 62,38 Prozent über dem Durchschnitt (-6,22 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt -6,26 Prozent. Miricor liegt aktuell 62,42 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".