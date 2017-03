Miranda XMOD® - das weltweit erste komplett modulare Kurbelgarnitur-System.

Águeda, Portugal (ots/PRNewswire) -Sämtliche Einzelteile frei wähl- oder austauschbar für alleFahrradtypen und Einsatzbereiche.Miranda präsentiert mit der Weltneuheit XMOD® eine extrem modulareKurbelgarnitur für Fahrräder aller Arten und Einsatzbereiche.Erstmals sind sämtliche Einzelteile frei wählbar beziehungsweiseaustauschbar - so erhält der Begriff Modularität seine wahreBedeutung. XMOD® definiert die Flexibilität und Langlebigkeit vonKurbelgarnituren völlig neu, indem die Wünsche und Bedürfnisse allerFahrer ohne jegliche Kompromisse erfüllt werden können.Um die Multimedia-Pressemitteilung zu lesen, klicken Sie bitteauf:https://www.multivu.com/players/uk/8046651-miranda-xmod-modular-bicycle-crankset/Die Herausforderung bestand darin, ein universelles, komplettaustauschbares Kurbelgarnitur-System zu entwickeln, das einerseitsden vielen unterschiedlichen "Standards" und ihren Spezifikationenentspricht, andererseits durch eine perfekte Synergie zwischen allenBauteilen besticht - und dabei noch durch geringes Gewicht UNDexzellente Belastbarkeit glänzt.Das XMOD®-System basiert auf nur 3 unterschiedlichen Bauteilen,die zusammen die Kurbelgarnitur ergeben: Lagerwelle, Spider undKurbelarme. Alle diese Einzelteile sind in zahlreichen Varianteneinfach austauschbar, sodass sich eine maßgeschneiderte Konfigurationfür jedes Fahrrad und seinen Einsatzbereich findet. Ob Rennrad, MTB,Enduro, Downhill, BMX oder Trekking - künftig sind sogar noch weitereOptionen geplant, um eine noch größere Vielseitigkeit zu bieten.Herzstück des Systems sind die Lagerwellen aus Titan, die espassend für alle aktuellen Innenlager-Spezifikationen gibt: BB30sowie 24- und 22 mm. Die Lagerwellen werden in unterschiedlichenLängen angeboten. Und die übrigen Bauteile sind uneingeschränktkompatibel mit sämtlichen dieser Varianten.Die Spider gibt es passend zu allen Lochkreis-Standards: BCD 88,BCD 104, BCD 104/64, BCD 110/110, BCD 110/74 und BCD 130/130. Dazugibt es Direct Mount-Kettenblätter mit der brandneuen'ChainFlow'-Zahnform, die die Kette absolut sicher führen undzugleich ein Gewicht von unter 560 Gramm für die kompletteKurbelgarnitur möglich machen. Die Kurbelarme werden in 10unterschiedlichen Designs angeboten, jeweils in mehreren Längen sowieverschiedenen hochwertigen Finish-Optionen, damit jedes Bike seinenindividuellen Touch erhält.Sämtliche Bauteile dieses zukunftssicheren Kurbelgarnitur-Systemswerden in Portugal mittels voll automatisierter Fertigungsprozessehergestellt. Nur damit ist garantiert, dass klassenbesteMaterialeigenschaften und Produktqualität, die auch bei denextremsten Einsatzbedingungen unabdingbar sind, eingehalten werden.Zurzeit werden XMOD®-Systeme intensiv getestet und einem letztenFeintuning unterzogen - mit Unterstützung der Profis der von Mirandagesponserten DH-, Enduro- und Straßen-Teams. Die Auslieferung startetim 3. Quartal 2017.Über MIRANDA®MIRANDA® ist mit seinen Fertigungsstätten in Portugal weltweiteiner der Marktführer in Sachen Antriebskomponenten für Fahrräder.Mehr Informationen über Miranda gibt es online aufhttp://www.mirandabikeparts.com.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/471861/MIRANDA.jpg )Video:https://www.multivu.com/players/uk/8046651-miranda-xmod-modular-bicycle-crankset/Pressekontakt:João Filipe Mirandapress@miranda.pt+351-234612796Original-Content von: MIRANDA, übermittelt durch news aktuell