Miral verkündet wichtige Meilensteine in Yas Bay, Teil der 3,26 Milliarden USD teuren Projekte, die auf der Insel Yas in Abu Dhabi im Bau sind

Abu Dhabi, Uae (ots/PRNewswire) - Miral, Abu Dhabis führender Entwickler von Freizeitattraktionen, hat heute Informationen zum Baufortschritt von Yas Bay auf der Insel Yas bekannt gegeben. Seine Hoheit Scheich Khalid bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Mitglied des Exekutivrats und Vorsitzender des Exekutivbüros von Abu Dhabi, besuchte die Baustelle und wurde über den Stand der Bauarbeiten und die bisher erreichten Etappenziele informiert. Yas Bay wird mit Investitionen in Höhe von 1,1 Milliarden USD erschlossen. Das Projekt gehört zu Mirals 3,26 Milliarden USD schwerem Portfolio mit diversen Freizeit- und Unterhaltungsprojekten, die auf der Insel Yas im Bau sind.Als Teil des Gesamtmasterplans für die Insel Yas wird Yas Bay eine wichtige Rolle für das weitere Wachstum der Insel spielen, wobei Miral die 1,1 Milliarden USD in die Waterfront, die Infrastruktur und den öffentlichen Bereich des Projekts investieren wird.H.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak, Chairman von Miral, äußerte sich: "Wir haben bedeutende Fortschritte bei Abu Dhabis neuem Vorzeigeprojekt, Yas Bay, erzielt. Die jüngsten Zwischenziele bestätigen unsere Vision, die Insel Yas zu einer globalen Top-Destination für Unterhaltung, Freizeit und Business zu machen. Wir sind weiterhin bestrebt, unser Portfolio an einzigartigen Attraktionen und immersiven Freizeitaktivitäten auf Yas Island zu vergrößern und gleichzeitig zum weiteren touristischen Wachstum in Abu Dhabi und den VAE beizutragen."Yas Bay umfasst drei verschiedene Bereiche: The Waterfront, The Residences und twofour54, und soll nach seiner Fertigstellung 15.000 Bewohner und über 10.000 Spitzenkräfte aus der Wirtschaft anziehen. Yas Bay liegt am südlichen Ende von Yas Island und soll zu Abu Dhabis beliebtestem Ausflugsziel am Wasser werden, dessen Zentrum The Waterfront, ein dynamisches Urlaubs- und Freizeitziel, bildet.Die symbolträchtige Etihad-Arena, Abu Dhabis erste Mehrzweckhalle, wird das Herzstück der Waterfront von Yas Bay bilden und nach ihrer Eröffnung die UFC und andere Weltklasseturniere beherbergen. Die Etihad Arena soll sich zu einem der führenden Veranstaltungsorte in der Region entwickeln. Sie ist sowohl für Groß- als auch für Privatveranstaltungen konzipiert und wird sehr flexibel sein, so dass dort 200 bis 18.000 Personen empfangen werden können.Das USD 326 Millionen teure Hilton Yas Bay Hotel, ein weiterer Teil der Waterfront, ist derzeit zu über 93% fertig gestellt. Das 5-Sterne-Hotel wird über 546 Zimmer und einen dazugehörigen Beach Club verfügen, wobei beide noch in diesem Jahr eröffnet werden sollen. Darüber hinaus bietet die Waterfront Unterhaltungs- und Ausgehmöglichkeiten, darunter ein Pier mit 37 Cafés und Restaurants sowie 19 Einzelhandelsgeschäften.Miral ist weiterhin bestrebt, die vielfältigen Attraktionen auf Yas Island und in Abu Dhabi zu ergänzen, um zu den umfassenden wirtschaftlichen Diversifizierungsplänen des Emirats beizutragen.Zu Mirals umfangreichem Portfolio aktueller und bereits abgeschlossener Bauprojekte und Attraktionen gehören die spektakulären Freizeitparks auf Yas Island: von Warner Bros. World Abu Dhabi, Yas Waterworld und Ferrari World Abu Dhabi bis hin zum neu eröffneten CLYMB Abu Dhabi. Diese Projekte beinhalten viele Weltneuheiten. Sie haben eine Reihe von Branchenauszeichnungen erhalten und wurden für ihre unvergleichlich immersiven Attraktionen gewürdigt, die sowohl lokale als auch globale Gäste anziehen werden.INFORMATIONEN ZU MIRALMiral schafft Reiseziele in Abu Dhabi und verbindet Menschen und Orte durch einzigartige, fesselnde und aufregende Erlebnisse. Das Unternehmen ist für den Ausbau und die Verwaltung der Insel Yas verantwortlich. Sein Angebot umfasst Unterhaltung, Gastgewerbe, Freizeit, Sport, Gastronomie, Einzelhandel und Immobilien. Auf Yas sind mittlerweile Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld, Warner Bros. World Abu Dhabi, CLYMB(TM) Abu Dhabi, der Golfplatz Yas Links, Yas Mall, Yas Marina Circuit, Yas Marina und sieben Hotels beheimatet, darunter auch das Vorzeigehotel W Abu Dhabi - Yas Island.Weitere Informationen finden Sie unter: www.miral.ae (http://www.miral.ae/)