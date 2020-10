Miragen Therapeutics Aktie: Hoch hinaus nach Super-Deal!

Die Aktien von Miragen Therapeutics (NASDAQ:MGEN) werden am Mittwoch höher gehandelt, nachdem das Unternehmen die Übernahme von Viridian Therapeutics angekündigt hatte. Es wurden keine Bedingungen bekannt gegeben.

Miragen Therapeutics Inc. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in den USA, das sich in der klinischen Phase befindet und proprietäre, auf RNA (Ribonukleinsäure) ausgerichtete Therapien entdeckt und entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf mikroRNAs und deren



