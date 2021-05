Mirador stellt die Premium-Anti-Aging-Hautpflegemarke Le Mont Charmant auf der China Beauty Expo 2021 vor

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Mirador, die chinesische Tochtergesellschaft der Mirador-Gruppe, wird ihre Premium-Anti-Aging-Hautpflegemarke Le Mont Charmant auf der China Beauty Expo (CBE) 2021, Asiens wichtigstem Kongress der Hautpflege- und Kosmetikindustrie, vorstellen, um ihre Expansion auf dem chinesischen Markt zu beschleunigen.Die neue Generation chinesischer Verbraucher erkennt vermehrt die Bedeutung von Hautpflege, daher steigt insbesondere das Bewusstsein für Anti-Aging-Produkte sprunghaft an und diese Kategorie verzeichnet rasantes Wachstum. Laut dem JD Big Data Research Institute machen Anti-Aging-Produkte mittlerweile 23% des Hautpflege- und Kosmetikmarktes aus und sind damit die größte Kategorie der Branche.Als Barometer des chinesischen Schönheitsmarktes ist CBE ein wichtiges Ereignis im jährlichen Branchenkalender. Mirador wird auf der Messe Le Mont Charmant vorstellen, das vom Mirador Health Centre in der Schweiz, einer fortschrittlichen Anti-Aging-Klinik der Mirador-Gruppe, entwickelt wurde. Le Mont Charmant bezieht die neuesten Ergebnisse aus der umfangreichen Forschung von Schweizer Ärzten und ihren Teams im Bereich Anti-Aging und Krankheitsprävention ein und ist die erste Hautpflegemarke, die aus der Zusammenarbeit der beiden Forschergruppen hervorgeht. Die innovative Rezeptur und die raffinierten Hautpflegelösungen der Marke basieren auf modernster Gentechnologie und Zell-Oligopeptid-Therapie (COT). Sie erzielt Ergebnisse, wie sie sonst nur mit medizinischen Eingriffen möglich sind.Zur Produktpalette von Le Mont Charmant gehört die Ultra Regenetic-Serie, die das Ergebnis von 12 Jahren Forschung und Entwicklung ist. Die Produkte dieser Serie umfassen die Ultra Regenetic Stereoscopic Repair Lyophilized Powder Essence, die Falten bekämpft und die Elastizität der Haut verbessert, und das Ultra Regenetic Repair Kit, das eine verjüngende und regenerierende Powder Essence und eine reinigende Gesichtscreme enthält, die Anzeichen der Hautalterung bekämpfen und Kollagenabbau verhindern.Das Schweizer F&E-Team von Mirador verfügt über umfangreiche Erfahrung in innovativer F&E mit dem Schwerpunkt Anti-Aging. Dank seines Teams aus renommierten Dermatologen und Kosmetikfachleuten bietet die Marke auch professionelle Beratungsleistungen an. Da die Anti-Aging-Hautpflege von immer mehr chinesischen Verbrauchern angenommen wird, ist Mirador bestrebt, noch mehr innovative Produkte aus der Schweiz in China einzuführen, um den Verbrauchern außergewöhnliche Produkte, Dienstleistungen und Erfahrungen zu bieten.Informationen zu MiradorMirador (Guangzhou) Health Technology Co., Ltd. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Mirador Group. Das Unternehmen, das für die gesamte Linie der Hautpflegemarken in China verantwortlich ist, hat gemeinsam mit dem Schweizer Mirador-Gesundheitszentrum gezielte Gesundheitsmanagement-, Hautdiagnose- und Behandlungsprogramme eingeführt. Mirador ist bestrebt, den Verbrauchern einen besseren Gesundheits- und Hautmanagementplan zu bieten.Yang Zongjin+86-139-2202-801175162023@qq.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1500536/1.jpgOriginal-Content von: Mirador (Guangzhou) Health Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell