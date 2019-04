Unterföhring (ots) -Inhaber der Bildrechte : SAT.1 / Guido EngelsMit einer Abnahme von 101,4 Kilo und damit 51,71 Prozent seinesAusgangsgewichts setzt Mario (39) aus Großweitzschen/Sachsen imFinale von "The Biggest Loser" in SAT.1 eine neue Bestmarke(Startgewicht: 196,1 Kilo).Titel: The Biggest Loser;Staffel: 2019; 10;Folge: Finale; 13;Ausstrahlungszeitraum von: 2019-04-28;Ausstrahlungszeitraum bis: 2019-04-28;Person: Mario;Copyright: SAT.1 / Guido Engels;Fotograf: Guido Engels;Bildredakteur: Clarissa Schreiner;Dateiname: 1638118.JPG;Rechtehinweis: Dieses Bild darf bis eine Woche nach Ausstrahlunghonorarfrei für redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen derProgrammankündigung verwendet werden. Spätere Veröffentlichungensind nur nach Rücksprache und ausdrücklicher Genehmigung derProSiebenSat1 TV Deutschland GmbH möglich. Nicht für EPG!Verwendung nur mit vollständigem Copyrightvermerk. Das Foto darfnicht verändert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Esdarf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitetwerden. Aneinanderreihung/Zusammenlegung/Kopplung von Bildern zumZweck der Erstellung von Slide-Shows o.ä. nicht gestattet;Verbindung/Einfügen/Anfügen von Werbung nicht gestattet. Bei Fragen:foto@prosiebensat1.comVoraussetzung für die Verwendung dieser Programmdaten ist dieZustimmung zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Presseloungesder Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.;Land: DeutschlandPressekontakt:Bei Fragen: foto@prosiebensat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell