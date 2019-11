Berlin (ots) -Im Soho House in Berlin wurde die bundesweite Initiative "Wir machen Deutschlandrauchfrei" gestartet. Ziel ist, 120.000 Raucher zu Nichtrauchern zu machen. "Dasentspricht in etwa der Einwohnerzahl einer deutschen Großstadt wie Wolfsburgoder Ulm und jener Zahl an Deutschen, die jedes Jahr an den Folgen desTabakrauchens sterben", so René Linden, Mitgründer der Initiative, bei derPräsentation. "Stellen Sie sich vor, eine Stadt wie Wolfsburg, Ulm, Koblenz,Göttingen, Pforzheim oder Würzburg ist innerhalb nur eines Jahres ausgelöscht.Davon reden wir, wenn es um Tabakrauch geht."VIDEO SORGT FÜR AUFSEHEN.Ein Videoclip mit dieser Botschaft, der zum Start der Initiative produziertwurde und der eine leere Stadt Wolfsburg zeigt, sorgte sofort nachVeröffentlichung für Aufsehen und für Tausende Views online und in den sozialenMedien. Link zum Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=H7Wa8eS2iTw&t=41sMEINE STORY.Bereits im November startet die Initiative die erste Aktion "Meine Story. DeineGeschichte." Raucher, die es geschafft haben, mit dem Rauchen aufzuhören, sollenin Handyvideos erzählen, wie es ihnen gelungen ist. Wer seine Story lieberaufschreiben möchte, kann auch einen verfassten Text einsenden. "DieseErfolgsgeschichten sollen Raucher motivieren, die den Weg zum Nichtraucher nochvor sich haben", so René Linden. Auch Raucher, die noch mit dem Aufhörenkämpfen, werden eingeladen, Videos zu ihrem Weg und den Hürden an "Deutschlandrauchfrei" zu senden. "Wir werden diese persönlichen Geschichten aufwww.deutschland-rauchfrei.org ebenso wie in sozialen Medien unter den Hashtags#deutschlandrauchrei und #meinestory veröffentlichen", erklärte Patrick Linden,Mitgründer der Initiative.UNABHÄNGIGER, GEMEINNÜTZIGER VEREIN.Hinter "Wir machen Deutschland rauchfrei" steht der gemeinnützige, unabhängigeund überparteiliche Verein "Deutschland rauchfrei e.V.i.G.", derSelbsthilfegruppen, Organisationen, Institute, Initiativen, Vereine,universitäre Einrichtungen ebenso zur Kooperation aufruft wie Fitness- undMental-Trainer, Ärzte, Psychologen und Coaches, die ihren Beitrag zu einemrauchfreien Deutschland leisten möchten. Patrick Linden: "Wir sehen uns alsPlattform aller, die dazu beitragen wollen, aus Tabakrauchern Nichtraucher zumachen".START EINER BEWEGUNG."60% aller Raucher haben zumindest einmal versucht, mit dem Rauchen aufzuhören",erklärt Univ.-Prof. Dr. Bernhard-Michael Mayer die Situation. Nachsatz: "Undsind gescheitert." René Linden: "Unser Ziel ist, aus der Initiative einebundesweite Bewegung zu machen, bei der Menschen, die es geschafft haben vomRauchen loszukommen, anderen helfen, die diesen Weg noch vor sich haben. Jeder,der möchte, kann und soll Teil dieser Geschichte sein." Für die Initiative gibtes einiges zu tun: 28% aller Deutschen rauchen. Jeder siebente Mann inDeutschland stirbt an den Folgen des Tabakrauchens.René Linden begann mit 13 Jahren zu rauchen und kam erst im Alter von 25 Jahrenvom Rauchen los. "Bei mir halfen E-Zigaretten, aber jedes Mittel, das Rauchervom Rauchen wegbringt, macht Sinn: ob Meditation, Yoga, Hypnose, eine ärztlicheoder psychologische Behandlung, Medikamente oder Nicorette. Es geht uns nicht umden Weg - sondern um das Ziel, das jeder Raucher erreichen soll: mit demTabakrauchen aufzuhören". Mit seinem Bruder Patrick - ab seinem 13. LebensjahrRaucher - gründete René Linden später das Start-up LYNDEN, heute einer derdeutschen Marktführer bei E-Zigaretten, und half so schon ZehntausendenRauchern, mit dem tödlichen Tabakrauchen aufzuhören.SCIENTIFIC ADVISORY BOARD.Noch in diesem Jahr wird "Deutschland rauchfrei" ein Scientific Advisory Boardetablieren, in das Ärzte, Wissenschaftler, Psychologen und Experten eingeladenwerden, um die Initiative bei ihren Aktivitäten zu beraten.US-Wissenschaftler Prof. em. Dr. Thomas Novotny von der San Diego StateUniversity School of Public Health, dessen Veröffentlichung im "British MedicalJournal" Ende Oktober mit der Forderung eines kompletten Verbots vonFilterzigaretten gerade erst weltweit für Aufsehen sorgte, gratuliert zum Startder Initiative: "Ich freue mich, die neue und spannende Initiative 'Deutschlandrauchfrei' mit großer Begeisterung unterstützen zu können. Ich bin besondersbeeindruckt davon, wie umfassend die Initiative ist, mit der Aufforderung analle Raucher und ehemaligen Raucher ihre eigenen Geschichten zu erzählen. Diesepersönlichen Geschichten verdienen es wirklich gehört zu werden und ich bin mirsicher, dass sie dazu beitragen werden, dass Deutschland rauchfrei wird. 