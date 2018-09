Mintegral lanciert Selfservice-Plattform für europäische und US-amerikanische Werbetreibende, die China und den Asien-Pazifikraum als Märkte anvisieren

Peking (ots/PRNewswire) - Mintegral, eine führende KI-betriebene,interaktive Plattform für Programmatic Advertising (PA,Programmatische Werbung), lancierte heute ihr neuesSelfservice-Angebot, die "Mintegral Advertiser Ad Platform", füreuropäische und US-amerikanische Werbetreibende, die Kunden in Chinaund im Asien-Pazifikraum als Zielgruppe haben. Diese neueSelfservice-Plattform ermöglicht Werbetreibenden die eigenständigeErstellung, Zielgruppenbestimmung, Verfolgung und Verwaltung ihrereigenen Kampagnen, unter Nutzung von ca. 900 Millionen Datenpunkten,die in der eigenen Data Management Platform (DMP) von Mintegralerfasst sind.Mintegral wurde im Jahr 2016 mit dem Ziel gegründet,Werbetreibenden, die China und den Asien-Pazifikraum als Märkteanvisieren, effektives Programmatic Ad Buying anzubieten. Die Stärkedes Unternehmens liegt in der erstklassigen Qualität seinerNative-Traffic- und Video-Traffic-Ressourcen, die von App-Entwicklernund Apps stammen, die mit ihm über seinen SDK verbunden sind. Über5.300 Apps von mehr als 700 Entwicklern weltweit hatten bis Juni denMintegral SDK integriert. Außerdem ist Mintegral mit 18 Ad Exchangesverbunden, was seinen Kunden globale Reichweite verschafft."Da China und der Asien-Pazifikraum westlichen Marken undPublishern weiterhin eine große Chance bieten, waren wir der Meinung,dass es wichtig ist, es so einfach wie möglich zu machen, diesesPublikum aus anspruchsvollen, vorrangig Mobilgeräte nutzendenVerbrauchern zu erreichen", so Erick Fang, CEO von Mintegral.Diese neue Selfservice-Plattform wurde für Benutzerfreundlichkeitkonzipiert, insbesondere für Laien. Durch die zugrunde liegende KIkann die programmatische Plattform automatisch die optimaleTraffic-Mischung und die optimalen kreativen Formate auswählen,basierend auf den eingegebenen Targeting-Informationen. Dies sowiedie Länge und der Umfang der Werbekampagne werden für die Errechnungder Kampagnenkosten verwendet, und sofort nach Bestätigung derZahlungsdetails ist die Kampagne startbereit.Wichtige Merkmale dieser neuen Plattform:- Umfassende Targeting-Optionen, u. a. geografische Standorte, Zeit,Interessen, Traffic-Medienattribute, Geräte, Sprachen undMobilfunkanbieter- Zugang zu einzigartigem Direct Traffic von mehr als 5.300 Apps überden Mintegral SDK- Das Targeting erfolgt durch die Verwendung von Mintegrals eigenerData Management Platform, die bereits ca. 900 Millionen Datenpunkteumfasst- Genaueres Targeting und besserer ROI- Detaillierte Berichtstools mit Schwerpunkt auf Traffic-TransparenzInformationen zu Mintegral:Mintegral ist die führende mobile Werbeplattform in Asien,betrieben von KI-Technologie. Sie bietet Werbetreibenden und mobilenEntwicklern weltweit Benutzerakquise- und Monetarisierungslösungen.Mintegral arbeitet derzeit mit Tausenden von App-Entwicklern und-Publishern in der ganzen Welt zusammen und nutzt führende Video- undinteraktive Konzepte sowie fortschrittliche algorithmischeTechnologien, um sie dabei zu unterstützen, ihren Marktanteil zuerhöhen und Einnahmen zu generieren.Pressekontakt:Yijun Chen+86-156-5321-9367Original-Content von: Mintegral, übermittelt durch news aktuell