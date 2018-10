Mintecs neu auf den Markt gebrachte Rohstoffbeschaffungsplattform soll Verhandlungen zwischen Käufern und Verkäufern transformieren

London (ots/PRNewswire) -Mintec, der führende unabhängige Anbieter von Preisdaten vonLebensmitteln und damit verbundenen Rohstoffen, hat eine neuePlattform für Beschaffungsfachleute auf den Markt gebracht, die voneiner Roboter-Prozessautomatisierung gesteuert wird.Die neue Plattform, Mintec Analytics, bietet unabhängigePreisinformationen für mehr als 11.000 Rohstoffe sowie zusätzlichefortschrittliche Analysewerkzeuge. Zusammen bieten sie Einblicke inwichtige Einflussnehmer, Marktereignisse, Wettermuster und anderekritische Faktoren, die den Preis beeinflussen.Mintecs CEO Tony Pauley glaubt, dass diese neue Plattform dazubeitragen wird, die Verhandlungen zwischen Käufern und Verkäufern zutransformieren, um Werte zu identifizieren und sich auf denMarktpreis in einer Reihe von Kategorien zu einigen. Das ist zurzeitschwierig, weil es an Transparenz mangelt und das Volumen derKategorien, die verwaltet werden, überwältigend groß ist."Die typischen Käufer und Verkäufer haben weniger als 10 % ihrerZeit für Nachforschungen vor ihren Preisverhandlungen zur Verfügung.Eine ordnungsgemäße Vorbereitung in Form von Marktanalysen überRohstoffe und Fertigwaren kann angesichts der langen und immerkomplexer werdenden Versorgungsketten eine Woche oder sogar längerdauern. Da beide Parteien oft für die Verwaltung vieler Produkteverantwortlich sind, steht oft nicht genügend Zeit zur Verfügung, umsich angemessen auf alle Verhandlungen vorzubereiten", erklärtePauley. "Dadurch liegt der Fokus typischerweise auf den Top 5Ausgabeposten oder so, und der Rest wird weitgehend ignoriert. Dasführt oft zu verpassten Chancen bei kleineren Produkten", fuhr erfort.Mintec Analytics bietet sowohl Käufern als auch Verkäufernaktuelle, historische und prognostizierte Ansichten über diewichtigsten Faktoren, die zu Preisschwankungen führen - von Angebotund Nachfrage, Währungen, Zinssätzen und politischer Stabilität bishin zu kritischen Ereignissen und Wettertrends. Neben derErmöglichung von Verhandlungen auf gut informierter Grundlage hilftdie erhöhte Transparenz den Beschaffungsprofis beim Planenlängerfristiger Einkaufsstrategien und dem leichteren Finden vonalternativen Lieferanten."Wir haben die neueste Technologie genutzt, um fortschrittlicheAnalysewerkzeuge zu bauen, die es unseren Kunden ermöglichen, dieDatenabfrage, -analyse und -modellierung zu automatisieren, zubeschleunigen und zu vereinfachen. Dies wird neue Ebenen vonEinsichten erschließen und den Mehrwert aus den von uns zur Verfügunggestellten Daten steigern", kommentierte Spencer Wicks, ManagingDirector von Mintec.Mintec ist der führende Anbieter von Rohstoffpreis- undMarktdaten. Durch unsere Daten, Analysen und die hochmoderneSaaS-Plattform, Mintec Analytics, befähigen wir die weltweitführenden Marken, Einzelhändler und Hersteller, effizientereBeschaffungsstrategien umzusetzen.http://www.mintecglobal.comPressekontakt:+44(0)162-864-2762E-Mail: david.bateman@mintecglobal.comOriginal-Content von: Mintec, übermittelt durch news aktuell