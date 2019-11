Minsheng: Kam das wirklich unerwartet?

An der Heimatbörse Shenzhen notiert Minsheng per 03.11.2019, 01:00 Uhr bei 5.44 CNY. Minsheng zählt zum Segment "Allgemeine Warenhäuser".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Minsheng auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Minsheng mit einem Wert von 85,93 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Multiline-Einzelhandel" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 47,67 , womit sich ein Abstand von 80 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Minsheng in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Minsheng wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Minsheng. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.