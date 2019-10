Ministry of Worklife - neue Dienstleistung für New Work-Transformation (FOTO)

Hamburg (ots) -Von unbegrenzten Urlaubstagen lernen: Die Ministry Group erweitertihr Portfolio mit einem neuen Produkt und begleitet Unternehmen aufihrem Weg Richtung New Work, Agilität und Digitalisierung. BisherigeKunden sind Volkswagen, die Techniker Krankenkasse, Societé Générale,Telekom, OTTO Group, Berliner Stadtreinigung und Hamburger Hochbahn.Mit "Ministry of Worklife" wird die Gruppe einer seit Jahrenwachsenden Nachfrage gerecht."Wir verstehen uns nicht als klassische Berater", sagt AndreasOllmann, geschäftsführender Gesellschafter der Ministry Group. "Wirsind Wegbegleiter und unterstützen unsere Kunden mit unsererjahrelangen Erfahrung. Wir bieten ein großes Netzwerk, das sichebenfalls seit Jahren mit New Work, Agilität und digitalerTransformation intensiv auseinandersetzt."Das ProduktMinistry of Worklife setzt sich aus drei Kernaspekten zusammen:Der Inspiration, der Akademie und der Vernetzung.Unter Inspiration fallen Leistungen wie Vorträge, Beratung undCoaching - aber auch Artikel oder Bücher. In der Akademie werdenMasterclasses, Seminare und Learning Journeys veranstaltet. ZurVernetzung gehört die Peergroup mit ihren regelmäßigen Meetups ebensowie die New Work Future-Konferenz.Den Kern von Ministry of Worklife bildet die Vernetzung. Diese istfür Einzelpersonen kostenlos. Darüber hinaus sind Masterclasses,Seminare, Konferenzen, Beratung und Coachings Teil des Angebots -bisher hauptsächlich in Hamburg, weitere Städte sind aber geplant.Thematischer Hintergrund und Know-howDie Ministry Group organisiert seit 2015 die New WorkFuture-Konferenz, bietet Office-Safaris im eigenen Haus sowiekomplette "Learning Journeys" an. Sie koordiniert eine Peergroup vonMenschen, die ihre Unternehmen auf die digitale Transformationvorbereiten möchten.Seit sechs Jahren führen Ollmann und seine Mitgesellschafter ihreGruppe mit flachen Hierarchien und vielen Aspekten, die New Work imAllgemeinen klassifizieren. Eine Gehaltsformel, die für transparenteFairness in den Bezügen sorgen soll sowie unbegrenzte Urlaubstagesind dabei die am meisten beachteten Maßnahmen.Weitere Infos finden Sie aufhttps://worklife.ministry.dePressekontakt:Andreas Ollmannpresse@ministrygroup.de040 271 515 30Original-Content von: Ministry Group GmbH, übermittelt durch news aktuell