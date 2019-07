Ministerpräsidentin Manuela Schwesig zu Gast bei AIDA Cruises (FOTO)

Rostock (ots) -Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin des LandesMecklenburg-Vorpommern, besuchte am Montag, 29. Juli 2019, dieMitarbeiter von AIDA Cruises in Rostock.Im Rahmen ihrer diesjährigen Sommertour informierte sie sich inGesprächen mit AIDA Präsident Felix Eichhorn und weiterenFührungskräften über die wirtschaftliche Bedeutung für Rostock undMecklenburg-Vorpommern, aber auch darüber, wie sich AIDA Cruisesaktuellen und zukünftigen gesellschaftlichen Herausforderungenstellt.AIDA Präsident Felix Eichhorn: "AIDA ist seit mehr als 20 Jahreneine treibende Kraft, nicht nur für den Schiffbau inMecklenburg-Vorpommern, sondern auch für den Tourismus und diemaritime Wirtschaft. Mit jedem Passagierwechsel eines AIDA Schiffesin Rostock-Warnemünde bringen wir rund eine Million Euro anWertschöpfung in die Region. Wir arbeiten mit hunderten klein- undmittelständischen Unternehmen des Landes zusammen und sorgen fürsichere Arbeitsplätze. Auf der Neptun Werft wurde dasMaschinenraummodul von AIDAnova, dem ersten Kreuzfahrtschiff, dasvollständig mit emissionsarmem Flüssigerdgas (LNG) betrieben wird,gebaut, bei Caterpillar die Motoren. Bis 2023 folgen zwei weiteredieser innovativen Schiffe alleine für AIDA."Ministerpräsidentin Manuela Schwesig sagte vor rund 250Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von AIDA Cruises: "AIDA ist nichtnur der größte private Arbeitgeber in Mecklenburg-Vorpommern. DasUnternehmen setzt auch auf Technik und Know-how aus unserem Land. Ichfreue mich, dass AIDA beispielhaft wirtschaftlichen Erfolg undNachhaltigkeit zusammenbringt."Dies war bereits der zweite Besuch bei AIDA Cruises in Rostock. ImSeptember 2018 begrüßten rund 280 Führungskräfte im Rahmen der AIDAManagement Days die Ministerpräsidentin. Anlass war dieUnterzeichnung einer Absichtserklärung zwischen dem LandMecklenburg-Vorpommern, AIDA Cruises, der Hanse- undUniversitätsstadt Rostock sowie ROSTOCK PORT zur gemeinsamenFörderung einer umweltfreundlichen und nachhaltigen Kreuzschifffahrt.Ziel der Vereinbarung ist es, analog zu Hamburg und Kiel, auch imRostocker Hafen eine Landstromanlage für Kreuzfahrtschiffe bis 2020zu bauen. AIDA Cruises steht bereit, mit seinen Schiffen im kommendenJahr den Testbetrieb aufzunehmen.Ende 2020 werden alle AIDA Schiffe ab Baujahr 2000 (zwölf Schiffe)Landstrom beziehen können. Bereits 2023 reisen 94 Prozent aller AIDAGäste auf Schiffen, die vollständig mit emissionsarmem Flüssigerdgasoder im Hafen mit grünem Landstrom betrieben werden können.Pressekontakt:AIDA CruisesHansjörg KunzeVice President Communication & SustainabilityTel.: +49 (0) 381 / 444-80 20Fax: + 49 (0) 381 / 444-80 25presse@aida.deBildmaterial auf www.aida.de/presseOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell