Zu aktuellen politischen Fragen äußert sich MaluDreyer (SPD) im SWR-Sommerinterview. Die rheinland-pfälzischeMinisterpräsidentin spricht dabei unter anderem über höherePersonalausgaben für die Behindertenwerkstätten, Flüchtlingspolitik,den Flughafen Hahn und den Ehrensold für ehemalige Bundespräsidenten.Das gesamte, vorab aufgezeichnete Interview sendet "SWR AktuellRheinland-Pfalz" heute (11. August 2017), ab 19:30 Uhr im SWRFernsehen. Die Fragen stellte Sascha Becker."Das machen wir auch sehr konsequent"Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat Kritik an der Sozial- undFlüchtlingspolitik ihrer Regierung zurückgewiesen. DieGrünen-Politikerin Spiegel mache als Ministerin eine gute Figur,sagte Dreyer. Sie widersprach der Einschätzung, in Rheinland-Pfalzwürden abgelehnte Asylbewerber nicht konsequent abgeschoben. "DieMenschen, die hier kein Bleiberecht haben, die müssen auch zurück.Das machen wir auch sehr konsequent." Die für Abschiebungenzuständigen Kommunen würden vom Land kompetent beraten, sagte dieRegierungschefin.In Berlin leben, in Mainz arbeiten?Auch Anne Spiegels Staatssekretärin Christiane Rohleder hatderzeit zu kämpfen. Die "Allgemeine Zeitung " hatte berichtet, dassRohleder in Berlin lebe, aber in Mainz arbeite. Sie sei doch etwaserstaunt über die Diskussion, erklärt die Regierungschefin. "Gott seiDank gibt es die Möglichkeit, dass man sich auch in SpitzenpositionenBeruf und Familie organisieren kann." Kein Mensch würde das beiSpitzenpositionen in der Wirtschaft hinterfragen. Und niemand könneFrau Rohleder vorwerfen, bei wichtigen Punkten nicht hier zu sein.Behindertenwerkstätten: Bedauerlich, dass das Land klagen müsseDreyer verteidigte auch im Ländervergleich hohe Personalausgabenfür Behinderteneinrichtungen gegen die Kritik desLandesrechnungshofes. Die Personalausstattung sei so gewollt und fürdie intensive Betreuung notwendig. Allerdings sei es bedauerlich,dass das Land die Betreiber der Behinderteneinrichtungen verklagenmüsse, um Prüfungsrechte zu bekommen. "Viele Jahre haben wir unsbemüht, auf freiwilliger Basis mit den Werkstätten und mit denKommunen zu einer Vereinbarung zu kommen. Das ist leider nichtgelungen", sagte Dreyer.Flughafen Hahn: "Aber HNA ist ein weltweit agierendes Unternehmen"Zum Flughafen Hahn und dem Käufer HNA sagt Dreyer: "Wichtig ist,dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Hahn eine Zukunft haben.Wie HNA den Flughafen aufstellen will, das wird man in der nächstenZeit sehen." Am Käufer will sie nicht zweifeln. "Wir konnten nieeinem privaten Eigentümer gegenüber die Hand ins Feuer legen. AberHNA ist ein weltweit agierendes Unternehmen, hat alle Kriterienerfüllt, das Geld ist auf unserem Konto."Andere Einkünfte mit dem Ehrensold verrechnenDer sogenannte Ehrensold ehemaliger Bundespräsidenten kann nachEinschätzung der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Dreyerunter Umständen gekürzt werden. Im Sommerinterview des SWR Fernsehenssagte die SPD-Politikerin, andere Einkünfte sollten mit dem Ehrensoldverrechnet werden. Der Ehrensold beträgt jährlich mehr als 200.000Euro und wird auf Lebenszeit gezahlt. Die Diskussion darüber lösteEx-Präsident Christian Wulff aus, der von einer Modefirma Einkünftebezieht. Der Bundestag müsse über eine Gesetzesänderung entscheiden,sagte Dreyer. Sie ist als amtierende Bundesratspräsidentin auchAbwesenheitsvertreterin des Bundespräsidenten.Zitate gegen Nennung der Quelle "SWR" frei.Das Sommerinterview in der 19:30-Uhr-Ausgabe von "SWR AktuellRheinland-Pfalz" Am 7. Juli war bereits ein Interview mit demFraktionsvorsitzenden der rheinland-pfälzischen Linken, Jochen Bülow,zu sehen. An den folgenden Freitagen stellten sichWirtschaftsminister Volker Wissing (FDP), Uwe Junge (AfD), BernhardBraun (Bündnis 90/Die Grünen) und Julia Klöckner (CDU) den Fragen.