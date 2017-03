Ministerpräsidentin Dreyer: Investoren haben Geld für Flughafen Hahn überwiesen

MAINZ (dpa-AFX) - Der geplante Verkauf des Flughafens Hahn ist einen Schritt näher gerückt.



Die Investoren haben das Geld für den staatlichen Hunsrück-Airport überwiesen. "Es stimmt tatsächlich, dass das Geld - der Kaufpreis - auf dem Anderkonto (Treuhandkonto) liegt", sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in Mainz. Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet. Das Kabinett wollte noch am Mittwoch über den Kaufvertrag zwischen Rheinland-Pfalz und der chinesischen HNA-Gruppe beraten.

Rheinland-Pfalz hält 82,5 Prozent am Flughafen, Hessen 17,5 Prozent. Ebenfalls für Mittwoch war geplant, dass die Verträge mit Rheinland-Pfalz und mit Hessen unterzeichnet werden. Den hessischen Anteil will die pfälzische Firma ADC übernehmen. Danach stehen noch Gespräche mit der EU-Kommission über Beihilfen, ein Landtagsgesetz und Genehmigungen aus. Ein erster Verkaufsversuch mit der chinesischen Firma SYT scheiterte 2016 wegen mutmaßlichen Betrugs./vr/DP/fbr