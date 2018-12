Ministerpräsidentenkonferenz berät über Flüchtlinge und Digitalpakt

BERLIN (dpa-AFX) - Die Ministerpräsidenten der Länder beraten am Mittwoch in Berlin über Flüchtlings- und Integrationskosten.



Auch der strittige Digitalpakt Schule soll bei dem Treffen (11.30 Uhr) zur Sprache kommen. Daneben ist die künftige Ausgestaltung des Rundfunkbeitrags Thema. Hier drängt die Zeit, weil im kommenden Jahr Entscheidungen fallen müssen. Auf der Tagesordnung stehen ebenfalls Beratungen über Möglichkeiten zur Verringerung von Schiffsemissionen in Häfen - Anwohner und Bevölkerung leiden mancherorts unter den Abgasen der Ozeanriesen./hrz/DP/jha