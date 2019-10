Ministerpräsidenten diskutieren über Föderalismus und Klimaschutz

ELMAU (dpa-AFX) - Die Ministerpräsidenten der Länder suchen auf ihrer Jahreskonferenz am Freitag gemeinsame Positionen unter anderem in Sachen Föderalismusreform und Klimaschutz-Finanzierung.



Dabei hatte sich schon zu Konferenzbeginn am Donnerstag abgezeichnet, dass es keine Mehrheit für den Vorschlag von Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen geben dürfte, stärkeren Ländern mehr Kompetenzen und Rechte zu geben als anderen. Mehrere Regierungschefs lehnten diese Idee klar ab und warnten vor einem "Wettbewerbsföderalismus".

Einigkeit zeichnete sich dagegen bei der Forderung nach einer gerechten Lastenverteilung zwischen Bund und Ländern beim Klimaschutz ab. Das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung führe zu erheblichen finanziellen Belastungen, heißt es in einem Beschlussvorschlag, der der dpa vorliegt. Sollten alle Zusatzeinnahmen beim Bund bleiben, würde dies zu "erheblichen Verwerfungen" im Finanzsystem mit den Ländern führen. Die Umsetzung des Klimaschutzprogramms erfordere aber "eine angemessene Lastenteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen"./ctt/had/DP/jha