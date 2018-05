Ministerpräsident Weil besucht VW-Werk in Südafrika

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

PORT ELIZABETH (dpa-AFX) - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil besucht auf seiner einwöchigen Südafrika-Reise am Donnerstag das VW -Werk Uitenhage.



In dem Volkswagen -Werk will Geschäftsführer Thomas Schäfer beispielsweise die Afrika-Strategie des Konzerns erläutern. Für die Erschließung und Stärkung des afrikanischen Marktes hatte das Unternehmen die sogenannte Region "Sub-Sahara" gegründet - dabei geht es um den südlich der Sahara gelegenen Teil des afrikanischen Kontinents mit 49 Staaten und etwa 920 Millionen Menschen.

Seit 1951 fertigt das Unternehmen in Südafrika. 2015 startete zudem eine Fahrzeugmontage in Nigeria, im Dezember 2016 in Kenia. Außerdem will Volkswagen ein Werk in Ruanda eröffnen, in dem Land soll es auch um Carsharing gehen. In Südafrika beschäftigt VW rund 3800 Menschen, jährlich werden dort etwa 110 000 Autos produziert.

Weil hatte Südafrika bereits vor drei Jahren besuchen wollen. Damals hatte aber die Affäre um gefälschte Abgaswerte die Anwesenheit des VW-Aufsichtsratsmitglieds zu Hause erfordert./tst/DP/tos