Potsdam (ots) -"Sie tun es nicht für Ruhm und nicht für Geld, nicht für Applausoder sich selbst / Nein, wird Hilfe gebraucht, sind sie bereit, diewahren Helden unserer Zeit ..." - die Zeilen der exklusiv undeigenproduzierten Ehrenamtshymne zum diesjährigen Empfang der "BBRADIO-HörerHelden 2018" stehen für die fast 850.000 Ehrenamtler inBrandenburg. Für mehr als hundert von ihnen wurde am 24. November2018 auf Schloss Diedersdorf erneut der Rote Teppich ausgerollt: Zumsechsten Mal in Folge ehrte der Sender mit einer Gala seine"HörerHelden". Ministerpräsident Dietmar Woidke nahm als Schirmherrund Ehrengast gemeinsam mit Anja Bohms, Geschäftsführerin LOTTOBrandenburg, BB RADIO-Geschäftsführerin Katrin Helmschrott,Programmdirektor Tim Torno, Alex Purrucker, Clara Himmel und Maikivon der BB RADIO-Morgenshow sowie Sport-Ikone Ex-Boxprofi Axel Schulzdie Auszeichnungen vor.Roland Hille (Neuruppin), Bergungstruppführer der THW-Ortsgruppe,Arno Lang (Biesenthal), Technischer Leiter der DLRG desKreisverbandes Barnim sowie Sara Abraham (Hennigsdorf),Turn-Trainerin beim SV Stahl Hennigsdorf e.V., wurden,stellvertretend für die Tausenden "Helden des Alltags", mit derAuszeichnung "BB RADIO-HörerHeld 2018" geehrt. Die Anerkennung istmit jeweils 1.000 EUR und einem eigens dafür angefertigten Award -ein rotes Herz - verbunden.Ministerpräsident Dietmar Woidke vergab zum zweiten Mal den"Sonderpreis des Ministerpräsidenten". Er ging an die FreiwilligeFeuerwehr Ogrosen (OT von Vetschau) mit dem stellvertretendenOrtswehrführer Torsten Luge. Woidke: "Torsten Luge und sein Teamsetzen sich unermüdlich ein, auch für den Nachwuchs. Und damit nichtgenug: Sie mischen auch bei anderen Dorf-Aktivitäten mit. Ob im Sportoder der Kultur, aus dem Dorf-Leben sind sie nicht wegzudenken." DerMinisterpräsident ergänzte: "Zehntausende Brandenburgerinnen undBrandenburger leisten wie Torsten Luge und sein Team in ihrerFreizeit einen Dienst, der für unser aller Sicherheit unverzichtbarist. Ich danke allen ehrenamtlich Engagierten bei der FreiwilligenFeuerwehr in Brandenburg für ihren Mut und ihre Einsatzbereitschaft.Das gilt selbstverständlich auch für die vielen, die bei anderenHilfsdiensten mit großer Tatkraft dabei sind. Es sind zwar immereinzelne Menschen, die sich engagieren. Aber es sind doch derTeamgedanke und das Gemeinschaftsgefühl, die viele Ehrenamtlerinnenund Ehrenamtler antreiben. Mit ihren Heldentaten sorgen sie für denso wichtigen gesellschaftlichen Zusammenhalt."Pressekontakt:Für Fotos und weitere Informationen: Kerstin Stooff, Presse-ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0331 / 74 40-371Fax: 0331 / 74 40-372E-Mail: k.stooff@bbradio.de,Funk: 0171 / 865 22 51Original-Content von: BB RADIO, übermittelt durch news aktuell