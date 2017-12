Ministerpräsident Woidke und LOTTO Brandenburg ehren BB RADIO-HörerHelden 2017 (FOTO)

Potsdam (ots) -- Drei Brandenburger sind "Helden des Alltags"- Sonderpreis des Ministerpräsidenten geht an JugendfeuerwehrWeichensdorfDen Roten Teppich für die Helden ausgerollt! Mit einem feierlichenEmpfang am 1. Dezember 2017 ehrte BB RADIO - zum fünften Mal in Folge- auf Schloss Diedersdorf seine "HörerHelden". MinisterpräsidentDietmar Woidke nahm als Schirmherr und Ehrengast gemeinsam mit AnjaBohms, Geschäftsführerin LOTTO Brandenburg, BB RADIO-ProgrammchefRoland Lehmann, Chefredakteur Jens Herrmann sowie Alex Purrucker,Clara Himmel und Benni von der BB RADIO-Morgenshow die Auszeichnungenvor.Daniela Kock (Altdöbern), Vorsitzende des Vereins "FreibadAltdöbern e.V.", Dr. Detlef Gasche, Vorsitzender des "WaldcampVereins e.V." aus Jacobsdorf/Mark sowie der Handballtrainer BerndTobeck vom MTV 1860 Altlandsberg wurden, stellvertretend für dieTausenden "Helden des Alltags", mit der Auszeichnung "BBRADIO-HörerHeld 2017" geehrt. Die Anerkennung ist mit jeweils 1.000EUR und einer eigens dafür angefertigten Skulptur - ein rotes Herz -verbunden.Ministerpräsident Dietmar Woidke vergab erstmals den "Sonderpreisdes Ministerpräsidenten". Er ging an die Jugendfeuerwehr derLöschgruppe Weichensdorf in Friedland. Woidke: "Unter Leitung vonJugendwartin Babett Schmidtchen leistet die JugendfeuerwehrGroßartiges, um für den dringend notwendigen Nachwuchs zu sorgen. Sogibt es eine Kinderfeuerwehr 'Löschkids'. Heute hat die Gemeinde 20jugendliche Feuerwehrleute. Das ist grandios."Woidke dankte allen ehrenamtlich Engagierten in Brandenburg. "Sieleisten jedes Jahr Millionen kleine Heldentaten, die aus Brandenburgeine Heimat für alle Menschen machen. Sie liefern den Kitt, derunsere Gesellschaft zusammenhält".Über die BB RADIO-HörerHelden 2017Die Auswahl für die diesjährigen Awards, die von der Sender-Juryunter Hunderten von Vorschlägen getroffen wurde, fiel u.a. aufDaniela Kock aus Altdöbern (Oberspreewald-Lausitz). DieSozialpädagogin hat mit vielen Gleichgesinnten ein über 120 Jahrealtes Freibad im Ort, das zunächst wegen fehlender Geldmittel in derHaushaltskasse geschlossen werden musste, zu neuem Leben erweckt. Sieschmiedete "Allianzen für das Gemeinwohl", um das Wiederbetreiben desFreibades durch Ehrenamtler zu fairen Eintrittspreisen in derBadesaison zu ermöglichen. Dieser Generationen-Treffpunkt ist fürviele Bewohner ein Stück wiedergewonnenes "Heimatgefühl".Dr. Detlef Gasche wurde für sein 25jähriges Engagement alsVorsitzender des "Waldcamp Verein e.V. - für Toleranz und friedlichesMiteinander" geehrt. Was mit 80 Kindern vor einem Vierteljahrhundertbegann, ist inzwischen ein alljährliches Sommer-Camp mit 300Teilnehmern aus der Gemeinde Jacobsdorf, der polnischenPartnergemeinde Lubizin sowie mit internationaler Beteiligunggeworden. Hier wird Völkerverständigung im besten Sinne gelebt!Inzwischen hat der Veterinärmediziner und ehrenamtliche Bürgermeisterder Gemeinde Jakobsdorf/Mark dieses Projekt generationsübergreifendausgebaut, denn viele Senioren der Gemeinde sind inzwischen zuengagierten Unterstützern des Waldcamps geworden.Bernd Tobeck, seit über 40 Jahren Trainer derHandball-Mädchenmannschaften beim MTV 1860 Altlandsberg e.V., erhieltebenfalls eine Auszeichnung als "HörerHeld 2017". Er hat Generationenals Trainer begleitet und ist auch der "Mann für alle Fälle"! Ob alsLebensberater und Mutmacher für die Heranwachsenden,Trainingslager-Organisierer oder Kämpfer bei den Ämtern, wenn es inProblemfamilien klemmt... für ihn sind starke, selbstbewusste Kinder,die von klein an den respektvollen Umgang miteinander leben, dasWichtigste. Seit kurzem offizieller Ruheständler, geht's für ihn nunin "Vollzeit ohne Bezahlung" weiter: u.a. hilft er als Sportlehrer ander Stadtschule aus.Pressekontakt:Für Fotos und weitere Informationen: Kerstin Stooff Presse-ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0331 / 74 40-371Fax: 0331 / 74 40-372E-Mail: k.stooff@bbradio.de,Funk: 0171 / 865 22 51Original-Content von: BB RADIO, übermittelt durch news aktuell