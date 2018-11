Stuttgart / Klettwitz (ots) -Europas größtes unabhängiges Testzentrum für Mobilität der Zukunft- Aufbau von 5G-Infrastruktur in Kooperation mit der DeutschenTelekom- Auch Abgaslabor im DEKRA Technology Center wird ausgebaut"Hier am Lausitzring stehen die Lichter auf Grün. Es geht hier umdie automobile Zukunft für die ganze Welt. Ich bin froh, dass wir unsdavon überzeugen konnten, welche Chancen die Entwicklung zur Test-und Rennstrecke für die Zukunft der Lausitz bietet. Das ist weit mehrals der Lausitzring bisher im klassischen Sinne konnte." Mit diesenWorten würdigte Brandenburgs Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke dasEngagement von DEKRA am Lausitzring. Die international führendeSachverständigenorganisation baut die Rennstrecke zum größtenunabhängigen Prüf- und Testzentrum für die automatisierte undvernetzte Mobilität der Zukunft aus. Gemeinsam mit demVizepräsidenten der EU-Kommission Maros Sefcovic war derMinisterpräsident heute am Standort Klettwitz zu Besuch."Was wir hier an Tests und Innovationen gesehen haben, überzeugtmich, dass die Lausitz einen wichtigen Beitrag zur modernen Mobilitätleisten wird", erklärte Kommissions-Vizepräsident Sefcovic."Automatisierung und Vernetzung sind schon heute die prägenden Themenin Sachen Mobilität", so Volker Noeske, Leiter des DEKRA TechnologyCenters am Lausitzring. "Dafür stellen wir uns als unabhängigeSachverständigenorganisation auf. Schon jetzt können wir amLausitzring eine Vielzahl von Szenarien des automatisierten Fahrensabbilden und bauen das Portfolio kontinuierlich aus." In Zukunftwerden flexible Citykurse, eine Reihe von Überlandstrecken sowie einAutobahnabschnitt mit Anschlussstelle zur Verfügung stehen. Für dieSzenarien des vernetzten Fahrens entwickelt DEKRA am eigenen Standortin Málaga entsprechende Prüfszenarien, insbesondere im WLAN-Bereich,die im nächsten Schritt auch in Klettwitz eingesetzt werden können.Außerdem hat DEKRA mit der Deutschen Telekom eine Kooperationvereinbart, die die modernste 4G- und 5G-Infrastruktur für dieTeststrecke stellen wird."Insgesamt entsteht so ein ideales Umfeld für Automobilherstellerund -zulieferer, aber auch für Hersteller vonKommunikationskomponenten, um intelligente Mobilität in realerUmgebung zu testen", erklärt Noeske.Neben den Investitionen in das Testgelände für automatisiertes undvernetztes Fahren wird zurzeit das Abgaslabor im DEKRA TechnologyCenter ausgebaut. "Mit dem Bau von zwei zusätzlichen, hoch modernenAbgas-Rollenprüfständen reagieren wir auf die große Nachfrage unsererKunden und verdoppeln unsere Kapazität", so Volker Noeske. Geplantist, dass die neuen Anlagen ab Herbst 2019 zur Verfügung stehen.Schon jetzt sind auch diese zusätzlichen Kapazitäten bereits fürmehrere Jahre nachgefragt. Allein für die Erweiterung des Abgaslaborsliegt die Investitionssumme im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.Dabei entstehen wieder mehr als zehn neue, hoch qualifizierteArbeitsplätze am Standort Klettwitz.Pressekontakt:DEKRA e.V. KonzernkommunikationWolfgang SiglochTel. 0711.7861-2386wolfgang.sigloch@dekra.comOriginal-Content von: DEKRA SE, übermittelt durch news aktuell