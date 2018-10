Ministerpräsident Söder will nicht am Ladenschluss rütteln / Keinen Grund für längere Öffnungszeiten - Staatsregierung sieht sich als einziger Lobbyist des Handwerks

Bad Wörishofen (ots) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder(CSU) hat einer Ausweitung der strengen Ladenöffnungszeiten in Bayerneine Absage erteilt. "Ich sehe keinen großen Sinn darin, dieseideologische Debatte zu führen. Der Ladenschluss hat sich bewährt",sagte Söder der Deutschen Handwerks Zeitung. Durch die digitalenEinkaufsmöglichkeiten sei die Sorge, nicht mehr versorgt zu werden,unbegründet.Auch die vom Bäckerhandwerk geforderte Reform der zulässigenArbeitszeit an Sonn- und Feiertagen lehnt Söder ab. "BraveFamilienväter wie ich besorgen ihr Gebäck am Sonntag zwischen 8 und11 Uhr. Vor acht steht da kein Mensch. Und nach 11 Uhr auch kaumeiner. Diese Debatte steht in keiner Relation zum Nutzen", so Söder.Gleichzeitig sieht der Ministerpräsident die CSU als wichtigstenInteressenvertreter des Handwerks. Söder dazu: "Sind wir doch malehrlich: Im Grunde genommen ist unsere bayerische Staatsregierung dereinzige Lobbyist des Handwerks, den es in Deutschland gibt." Dasvollständige Interview mit Söder lesen Sie unter www.dhz.net/soederAnsprechpartner bei Fragen:Steffen Range, Telefon +49 157 83547739steffen.range@holzmann-medien.deOriginal-Content von: Holzmann Medien Gmbh & Co. KG, übermittelt durch news aktuell