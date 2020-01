Ministerpräsident Michael Kretschmer besucht Hentschke Bau / Solidarität und Unterstützung zugesichert (FOTO)

Bautzen (ots) - Der Ministerpräsident des Freistaates Sachsen war am 16. Januarzu Besuch bei der Hentschke Bau GmbH in Bautzen. Michael Kretschmer zeigte sichbeeindruckt von dem innovativen Bauunternehmen. Neben wirtschaftspolitischen,baupolitischen und technologischen Themen standen auch die Brandanschläge derletzten Wochen und Monate auf der Gesprächsagenda. Kretschmer versicherte derBelegschaft und der Geschäftsführung seine Solidarität. Empfangen wurdeKretschmer am Firmensitz der Hentschke Bau in Bautzen von den GeschäftsführernJörg Drews und Thomas Alscher sowie von Vertretern des Betriebsrates."Wir werden alles tun, um die Sicherheit auf Baustellen und für bauausführendeUnternehmen zu erhöhen", versicherte der Ministerpräsident. Zugleich verwies erauf die gute Arbeit der Sicherheitsbehörden, die sich intensiv um die Aufklärungder jüngsten Brandanschläge sowohl auf Hentschke Bau als auch auf andereBauunternehmen bemühten. Seitens der Landesregierung werde alles getan, um dieTäter zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen. Kretschmer bekundete seineSolidarität gegenüber den Mitarbeitern. "Gewalt und Brandsätze sind keinpolitischer Debattenbeitrag. Niemand darf zulassen, dass sich Menschen bei ihrerArbeit bedroht fühlen." Zugleich zeigte der Ministerpräsident Verständnis fürdie Sorgen der Hentschke-Mitarbeiter und lobte deren Engagement. "Sie leistenGroßartiges - handwerklich und technologisch.""Beeindruckend" nannte Kretschmer die Bauprojekte des Unternehmens, das nebenAutobahnbrücken, Straßen und Verwaltungsgebäuden unter anderem auch Bahnhöfe,Altenpflegeheime und Sozialbauten plant, entwickelt und errichtet. Mit mehr als700 Mitarbeitern und dutzenden Großprojekten im ganzen Land gehört die HentschkeBau GmbH zu den größten Bauunternehmen Ostdeutschlands."Wir sind in vielen Bereichen Markt- und Technologieführer", machte denn auchJörg Drews deutlich. Im eigenen Betonfertigteilewerk würden ständig neueVerfahren, Materialien und Technologien erprobt. Insbesondere bei Carbonbetonsetze man Maßstäbe für die gesamte Baubranche. Die ganze Leistungsfähigkeit derHentschke Bau GmbH wurde im Rahmen eines Rundganges über das Werksgeländesichtbar. "Wir investieren viel - in Maschinen, Top-Qualität und in dieMenschen. Wir engagieren uns für die Region und möchten als einer der größtenArbeitgeber in Ostsachsen mit dafür sorgen, dass unsere Mitarbeiter und derenFamilien eine liebenswerte Heimat und eine zukunftsorientierte Regionvorfinden", so Jörg Drews. Wirtschaftlicher Erfolg, mutige Investitionen undsoziales Engagement gehörten untrennbar zusammen.An der Führung durch das Unternehmen und an den Gesprächen nahmen neben demMinisterpräsidenten auch der heimische Landtagsabgeordnete Marko Schiemann (CDU)sowie der stellvertretende Landrat Udo Witschas teil.Weitere Informationen über die Hentschke Bau GmbH, deren soziales undgesellschaftliches Engagement, Karrieremöglichkeiten und Ausbildung sowie dasThema Bauen mit Beton gibt es unter www.hentschke-bau.de.Hintergrund Hentschke Bau GmbHHandwerk - Hightech - HentschkeDie Hentschke Bau GmbH ist ein leistungsstarkes Ingenieurbauunternehmen in denBereichen Verkehrsbauten Straße und Bahn, schlüsselfertiger Gesellschaftsbau undSozialgebäudebau sowie Industriebau und Sonderbauten Strahlenschutz. Zu dentraditionellen Stärken zählen der Autobahn-, Straßen- und Bahnbrückenbau, auchin Sonderbauweisen, wie zum Beispiel mit firmeneigener Vorschubrüstung. Über dieQualitätssicherung und eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung sichertdie Hentschke Bau GmbH ihren Kunden beste Qualität und die beständigeWeiterentwicklung der Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten derfaszinierenden Materialien Beton und Sichtbeton.Das unternehmenseigene Betonfertigteilwerk zählt zu den modernsten undleistungsfähigsten Werken Deutschlands. Auf seinen 20.000 QuadratmeternProduktionsfläche können anspruchsvolle Betonfertigteile für den Hoch- undIngenieurbau in Abmessungen bis zu 50 Metern Länge und einem Gewicht bis zu 100Tonnen gefertigt werden. Ausreichende Lager- und Transportkapazitätengewährleisten die zuverlässige Just-in-time-Belieferung der Baustellen und derKunden.Als modernes und leistungsfähiges Bauunternehmen mit einer über 160-jährigenFirmengeschichte fühlt sich die Hentschke Bau GmbH ihrer Heimat und der RegionOstsachsen besonders verbunden. Corporate Social Responsibility (CSR) wirdgroßgeschrieben. Nachhaltiges Wirtschaften, soziales Engagement undgesellschaftliche Verantwortung sind fester Bestandteil derUnternehmensphilosophie. Daher fördert Hentschke Bau gezielt soziale undmildtätige Einrichtungen, innovative Kulturprojekte und Sportvereine der Regionin und um Bautzen. Die Kinder- und Jugendarbeit nimmt dabei einen besondershohen Stellenwert ein.Die Hentschke Bau GmbH gehört zu den größten Arbeitgebern in Ostsachsen undbeschäftigt mehr als 700 Mitarbeiter. Sitz des Unternehmens ist Bautzen. WeitereStandorte sind Dresden und Erfurt.Weitere Informationen unter www.hentschke-bau.dePressekontakt:Falk S. Al-Omary (Pressesprecher)Hentschke Bau GmbHZeppelinstraße 1502625 BautzenMobil: +49 171 2023223Mail: al-omary.falk@hentschke-bau.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/135604/4495104OTS: Hentschke Bau GmbHOriginal-Content von: Hentschke Bau GmbH, übermittelt durch news aktuell