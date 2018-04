Ministerpräsident Laschet ruft vor dem Initiativkreis den Start der Ruhrkonferenz aus (FOTO)

Essen (ots) -- Frühjahrs-Vollversammlung als Auftakt für einen langfristigangelegten Prozess- Initiativkreis-Moderator Tönjes: Als starkes Bündnis derWirtschaft wollen wir zum Gelingen beitragen- Projektbüro auf dem Welterbe ZollvereinDer nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet hat beider Frühjahrs-Vollversammlung des Initiativkreises Ruhr am heutigenSamstag, 14. April, den Start der Ruhrkonferenz ausgerufen. InDortmund diskutierte er mit den Persönlichen Mitgliedern desWirtschaftsbündnisses sein Konzept. Die Initiativkreis-ModeratorenBernd Tönjes und Dr. Thomas A. Lange begrüßten die Pläne derLandesregierung, unter dem Dach der Ruhrkonferenz Projekte mitPartnern aus Wirtschaft, Kommunen, Wissenschaft, Kultur undGesellschaft zusammenzuführen und in einem auf mehrere Jahreangelegten Prozess die Weiterentwicklung der Region nach demAuslaufen der Steinkohlenförderung 2018 voranzutreiben."Wir wollen uns an den Besten orientieren""Wir wollen den Wandel aus dem Revier heraus gestalten, uns imBewusstsein für die neuen Chancen an den Besten orientieren - und anden Fragen arbeiten, die entscheidend sind für den Wohlstand vonmorgen. Das Ruhrgebiet ist dafür der richtige Ort", sagte Laschet."Die Ruhrkonferenz startet jetzt. Sie ist ein Projekt der gesamtenLandesregierung. Je ein Minister bildet ein Tandem mit einemVertreter des Ruhrgebiets, das zusammen ein Themenfeld erarbeitet.Das Projektbüro zur Ruhrkonferenz wird im Herzen des Ruhrgebiets aufZeche Zollverein eingerichtet. Die Dialogphase findet ihren Höhepunktmit dem NRW-Tag in Essen, den wir als Forum nutzen werden, um mitMenschen aus ganz Nordrhein-Westfalen über die besten Ideen aus demRuhrgebiet und für das Ruhrgebiet zu sprechen. Anschließend berät dasLandeskabinett im Rahmen einer Klausurtagung im Ruhrgebiet dasweitere Vorgehen und entscheidet über die Leitprojekte derRuhrkonferenz. Diese wollen wir gemeinsam mit der Bundesregierung undder Europäischen Kommission in Berlin und Brüssel beraten.""Eine Chancen-Konferenz, die das Ruhrgebiet mit seinenhistorischen Verdiensten als eine moderne und leistungsfähigeIndustrieregion mit großem Potenzial im Herzen Europas herausstellt,kann nachhaltige Impulse setzen", sagte Initiativkreis-ModeratorTönjes, der gleichzeitig Vorstandsvorsitzender der RAGAktiengesellschaft ist. "Als starkes Bündnis der Wirtschaft wollenwir aktiv zu einem Gelingen der Ruhrkonferenz beitragen." WesentlicheThemen seien die Ertüchtigung der Verkehrs- und Dateninfrastruktur,die Revitalisierung von Industrieflächen, die Modernisierung vonStadtquartieren und nicht zuletzt die Bildung.Leitprojekte für Stadtumbau, Bildung und GründerZu der Ankündigung, jedem Ministerressort Partner zum Beispiel ausWirtschaft oder Kommunen an die Seite zu stellen, sagte Tönjes: "DerInitiativkreis Ruhr verfügt in seinem Netzwerk über vielfältigeExpertisen. Er hat zudem bereits Leitprojekte wie das Klima- undStadtumbauprojekt InnovationCity Ruhr, die BildungsinitiativeTalentMetropole Ruhr oder Startup-Aktivitäten zur Förderung neuerUnternehmen und Arbeitsplätze wie die Gründerallianz Ruhrangestoßen." Das Welterbe Zollverein in Essen sei ein guter Standortfür das geplante Projektbüro der Ruhrkonferenz."Im globalisierten Wettbewerb der Regionen dient ein starkes undvitales Ruhrgebiet Nordrhein-Westfalen, Deutschland und Europa",sagte Co-Moderator Lange, der auch Vorsitzender des Vorstandes derNATIONAL-BANK AG ist. "Deshalb ist es wichtig, die Kraft der Regionim Zuge eines dialogorientierten und partnerschaftlichen Prozessesins Schaufenster zu stellen. Eine solche, von Selbstbewusstseingetragene Leistungsschau kann ein weit über die Grenzen desRuhrgebiets hinaus sichtbares Zeichen setzen und neuen Schub geben."Bei seinem Besuch wurde Laschet von Dr. Stephan Holthoff-Pförtner,Minister für Bundesangelegenheiten, Europa sowie Internationales desLandes NRW, begleitet. Der Minister ist mit der Koordinierung derRuhrkonferenz betraut.Über den Initiativkreis RuhrDer Initiativkreis Ruhr ist ein Zusammenschluss von mehr als 70führenden Wirtschaftsunternehmen und Institutionen. Sie beschäftigenzusammen etwa 2,25 Millionen Menschen weltweit und generieren einenglobalen Umsatz von rund 630 Milliarden Euro. Ziel desInitiativkreises Ruhr ist es, die Entwicklung des Ruhrgebietsvoranzutreiben und seine Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit zustärken. Weitere Informationen unter www.i-r.de.Pressekontakt:Christian IckingLeiter Kommunikation & PressesprecherTelefon: +49 201 89 66-660Telefax: +49 201 89 66-670E-Mail: icking@i-r.deOriginal-Content von: Initiativkreis Ruhr GmbH, übermittelt durch news aktuell